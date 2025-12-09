Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και τόνισε πως σωστά δόθηκε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη και σωστά ακυρώθηκε γκολ της ΑΕΚ στο ματς με τον Ατρόμητο.

Οι διαιτητικές αποφάσεις στην Τούμπα προκάλεσαν πολλές συζητήσεις, με τους «κίτρινους» να διαμαρτύρονται έντονα για διάφορες φάσεις, μία εκ των οποίων ήταν το πέναλτι που κέρδισαν οι «ασπρόμαυροι» και με το οποίο προηγήθηκαν με 2-1.

Διαμαρτυρίες υπήρξαν και από την ΑΕΚ για το γκολ του Γιόβιτς που ακυρώθηκε στη νίκη της με 4-1 επί του Ατρόμητου, ο επικεφαλής της ΚΕΔ, όμως, θεωρεί πως ήταν σωστές οι αποφάσεις τόσο στην Τούμπα όσο και στην OPAP Arena, ενώ συμφώνησε και με τον καταλογισμό των δύο πέναλτι, ένα για κάθε ομάδα, στο ΑΕΛ – Παναθηναϊκός.

