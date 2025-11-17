Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια του αγώνα Deportivo Madryn – Deportivo Morón για τα ημιτελικά των play-offs ανόδου της Β’ κατηγορίας, όταν η αναμέτρηση εκτράπηκε σε μαζική σύρραξη μέσα στο γήπεδο, οδηγώντας τις αστυνομικές δυνάμεις σε άμεση επέμβαση με χημικά.

Η πρόκριση κρίθηκε σε διπλές αναμετρήσεις: η Deportivo Morón είχε κερδίσει 1-0 στον πρώτο αγώνα, όμως η Deportivo Madryn απάντησε με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς και, χάρη στην καλύτερη κατάταξη που είχε στην κανονική περίοδο, πέρασε στον τελικό.

Después de tres faltas que hace Madryn, Echavarría decide cobrar un tiro libre cerca del area para el local. pic.twitter.com/TkY6OcFtJg — Toto (@palertermo) November 17, 2025

Μετά τη λήξη του ματς, όμως, η ένταση ανάμεσα στους παίκτες κορυφώθηκε. Οι ποδοσφαιριστές των δύο συλλόγων συγκρούστηκαν μεταξύ τους, μετατρέποντας τον αγωνιστικό χώρο σε σκηνικό απόλυτης αναστάτωσης.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα φαίνονται μέλη των ομάδων να ανταλλάσσουν γρονθοκοπήματα και κλοτσιές, ενώ το επεισόδιο κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ahora pelea de los jugadores de Morón CARA A CARA CON LA POLICÍA pic.twitter.com/JHG6boaomN — Toto (@palertermo) November 16, 2025

Η αστυνομία, που βρισκόταν ήδη στο σημείο, αναγκάστηκε να παρέμβει δυναμικά, χρησιμοποιώντας ακόμη και σπρέι πιπεριού, ώστε να σταματήσει τις ομάδες των παικτών που συνέχιζαν να συγκρούονται στο κέντρο του γηπέδου.