Με την αυτόφωρη διαδικασία οδηγείται σήμερα το πρωί στη Δικαιοσύνη 29χρονος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πραγματοποιούσαν ελέγχους στους οδηγούς των διερχομένων οχημάτων. Ένας από αυτούς ήταν και ο 29χρονος, με πέρασμα από το ΝΒΑ.

Παρά τις προσπάθειες των τροχονόμων να τον μεταπείσουν, εκείνος αρνήθηκε να φυσήξει στο μηχάνημα και να υποβληθεί σε έλεγχο. Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, να συλληφθεί και να κρατηθεί μέχρι να περάσει από την αυτόφωρη διαδικασία.