Ο Μόντο Ντουπλάντις «καθάρισε» σχετικά νωρίς τη μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος σταμάτησε στα 6μ. κερδίζοντας το χρυσό με άλμα στα 6,05μ. Μάλιστα στη συνέχεια του αγώνα κατάφερε να «γράψει» νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ «πετώντας» στα 6,30μ.

Ο Σουηδός άλτης, συνέχισε τα άλματά του, περνώντας με την πρώτη και τα 6,15μ. αναγκάζοντας τον Εμμανουήλ Καραλή να πάει τον πήχη ακόμα ψηλότερα στα 6,20μ. στα οποία δεν τα κατάφερε.

Αφού λοιπόν ο Έλληνας τερμάτισε τον αγώνα του, ο Μόντο Ντουπλάντις συνέχισε βάζοντας τον πήχη σε ύψος για παγκόσμιο ρεκόρ και συγκεκριμένα στα 6,30μ.

Ύψος που ο Σουηδός πέρασε με την τρίτη προσπάθεια «γράφοντας» νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν δικό του στα 6,29μ.