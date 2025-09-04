Η Γαλλία ήταν ισοπεδωτική κόντρα στην Ισλανδία όπως δείχνει και το τελικό 114-74 για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στο Eurobasket 2025, στρέφοντας την προσοχή της στη φάση των «16».

Oυσιαστικά, η Γαλλία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θέλει ήττα του Ισραήλ από τη Σλοβενία για να είναι οριστικά πρώτη στον 4ο όμιλο.

Η Ισλανδία ολοκλήρωσε χωρίς νίκη (0-5) την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025.

H «ασημένια» στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ (2022), αλλά και στους δύο προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024, 2020) Γαλλία μπήκε… φουριόζα με το… καλημέρα, όπως φαίνεται και από το 36-9 της 1ης περιόδου.

Ο Ζακαρί Ριζασέ σημείωσε 15 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, ο Έλι Οκόμπι είχε 14 πόντους και 5 ασίστ, ο Μουχαμαντού Τζαϊτέ πέτυχε 13 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τους «μπλε» να έχουν επίσης διψήφιους τους Λουβαβού-Καμπαρό (12π.), Ναντίρ Ιφί (11π.), Χορντ (11π.), Γιαμπουσέλε (10π.), Κορντινιέ (10π.).

Για την Ισλανδία ξεχώρισε ο πόιντ γκαρντ της Άλμπα Βερολίνου Μάρτιν Χέρμανσον με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 36-9, 66-34, 90-46, 114-74

Γαλλία (Φρεντερίκ Φοτού): Φρανσίσκο 3 (1), Οκόμπο 14 (2), Ιφί 11 (3), Λουβαβού-Καμπαρό 12 (2), Γιαμπουσέλε 10, Κορντινιέ 10, Μαλεντόν 9 (1), Τζαϊτέ 13, Ριζασέ 15 (3), Χορντ 11, Κουλιμπαλί 6.

Ισλανδία (Κρέιγκ Πέντερσεν): Στέιναρσον, Χένινγκσον 9 (1), Γκόντμουντσον 4, Φρίντρικσον 10 (1), Άτλασον 2, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2), Χέρμανσον 15 (3), Γκούναρσον 7 (1), Χλίνασον 8, Τράσταρσον 9, Μπγιορνσον 3 (1).