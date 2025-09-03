Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League και όπως όλα δείχνουν ο προπονητής θα είναι ο Τσάβι.

Η γερμανική ομάδα αποφάσισε, πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, να διακόψει τη συνεργασία της με τον Έρικ Τεν Χαγκ και είναι σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Μια αναζήτηση που ενδέχεται να σταματήσει σύντομα καθώς ο βασικός υποψήφιος έχει ήδη βρεθεί.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το γερμανικό Sky Sports, οι άνθρωποι της Μπάγερ είναι σε συζητήσεις με τον Τσάβι, ο οποίος το 2024 αποχώρησε από τη Μπαρτσελόνα. Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ισπανός τεχνικός θεωρεί δελεαστικό το πλάνο που του παρουσίασαν οι Γερμανοί, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται.

Η Λεβερκούζεν έδωσε 200 εκατ. ευρώ για μεταγραφές και θέλει να είναι απολύτως σίγουρη για την επιλογή που θα κάνει σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή, με τον Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος το 2024 οδήγησε τη Ντόρτμουντ στον τελικό του Champions League, να είναι η εναλλακτική επιλογή.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη γερμανική ομάδα στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.