Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε κοντά στη νορβηγική Αρκτική, ένα υποβρύχιο του ΝΑΤΟ κατάφερε να βυθίσει μια φρεγάτα χρησιμοποιώντας τορπίλη. Η άσκηση είχε στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας των ναυτικών όπλων σε ρεαλιστικές συνθήκες μάχης.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, «πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της άσκησης Ægir 25, το υποβρύχιο KNM Uthaug 🇳🇴 εκτόξευσε μία από τις τορπίλες του στην παροπλισμένη φρεγάτα KNM Trondheim 🇳🇴, με στόχο τη βύθιση του πλοίου».

Ο σκοπός ήταν να επαληθευτεί η δυνατότητα πλήγματος του υποβρυχίου και της τορπίλης, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική αξία των υποβρυχίων, τα οποία μπορούν να δρουν διακριτικά και να καθορίζουν την έκβαση μιας ναυτικής μάχης.

Στην άσκηση συμμετείχαν πολλές μονάδες των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και πλοία από το Βασιλικό Ναυτικό της Μεγάλης Βρετανίας και την Πολωνία, ενισχύοντας την πολυεθνική συνεργασία και την ανταλλαγή στρατιωτικής εμπειρίας μεταξύ των συμμάχων.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Συμμαχική Διοίκηση του Νόρφολκ δείχνουν τη στιγμή που η φρεγάτα KNM Trondheim βυθίζεται μετά την πρόσκρουση της τορπίλης, προσφέροντας σπάνιο οπτικό υλικό για τη λειτουργία τέτοιων ασκήσεων.

Η πρακτική αυτή επιβεβαιώνει όχι μόνο την ισχύ των σύγχρονων υποβρυχίων, αλλά και τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.