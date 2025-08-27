Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε για 11η φορά να ξεπεράσει τα 6,00μ. αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει την 1η θέση στο Diamond League της Ζυρίχης, τερματίζοντας στη 2η πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είναι σε εξαιρετική κατάσταση εδώ και πολλούς μήνες και το απέδειξε ξανά, αν και δεν άρχισε καλά τον αγώνα αυτή τη φορά καθώς η πρώτη του προσπάθεια στα 5,65μ. δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτό το ύψος το πέρασε, τελικά, με τη δεύτερη και στη συνέχεια ανέβηκε στα 5,90μ.

Εκεί τα κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια και ανέβηκε προσωρινά στην 1η θέση, από την οποία έπεσε στη συνέχεια. Ο Καραλής πέρασε με την τρίτη προσπάθεια τα 6,00μ. αλλά ο Ντουπλάντις τα κατάφερε με την πρώτη, με αποτέλεσμα να γίνει το φαβορί για τη νίκη.

Μια νίκη που όντως πήρε ο Σουηδός, αφήνοντας στη 2η θέση τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς στη συνέχεια αμφότεροι ανέβασαν τον πήχη στα 6,10μ. αλλά δεν κατάφεραν να περάσουν αυτό το ύψος.