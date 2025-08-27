Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις των οπαδών της Ίντερ η είδηση για τη μεταφορά του Μάσιμο Μοράτι στο νοσοκομείο και στη συνέχεια την εισαγωγή του στην εντατική με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο 80χρονος Ιταλός επιχειρηματίας έχει ταυτίσει το όνομά του με τους «νερατζούρι», τον οποίων υπήρξε ιδιοκτήτης από το 1995 μέχρι το 2013. Πρόεδρος της ομάδας που κατέκτησε το τρεμπλ το 2010, ο Μοράτι ξόδεψε αμύθητα ποσά για την ομάδα που λάτρευε από μικρό παιδί, καθώς κάποτε οι μετοχές ήταν στα χέρια του πατέρα του.

Όπως και να έχει, ο Ιταλός επιχειρηματίας έγραψε τη δική του ιστορία στην Ίντερ, οι οπαδοί της οποίας τον λατρεύουν μέχρι και σήμερα, οπότε ήταν λογικό να ανησυχήσουν όταν έγινε γνωστό ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μπήκε στην εντατική.

Ο λόγος είναι η πνευμονία που τον ταλαιπωρεί και το πρόβλημα που παρουσίαζε στην αναπνοή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μηχανική υποστήριξη. Παρ’ όλα αυτά, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, τα νέα είναι ευχάριστα καθώς οι γιατροί επιβεβαιώνουν πως η ζωή του δεν κινδυνεύει και απλά θα παραμείνει υπό επιτήρηση για όσο χρειαστεί.