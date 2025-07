Ο θρίαμβος της Τσέλσι επί της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων επισκιάστηκε από μεγάλης έκτασης επεισόδια μεταξύ των παικτών και του προπονητικού τιμ των δύο ομάδων.

Με το σφύριγμα της λήξης, ο Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι, τα έβαλε με τους αντιπάλους του και ο Λουίς Ενρίκε μπήκε στη σύρραξη και χτύπησε τον Βραζιλιάνο.

Στο σημείο ήταν και ο Ντοναρούμα, ο οποίος είχε πολλά νεύρα με τους παίκτες των Λονδρέζων.

The match is over… but the tempers aren’t 👀 Tensions were boiling after full-time. GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHEPSG pic.twitter.com/17yxSzsDF6

Με την ένταση να υποχωρεί στη συνέχεια, ο Λουίς Ενρίκε έκανε δηλώσεις για το περιστατικό.

«Στο τέλος του αγώνα, υπήρξε μια κατάσταση που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Η πρόθεσή μου, όπως πάντα, ήταν να χωρίσω τους παίκτες, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Όλοι θα έπρεπε να είχαμε αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης. Υπήρχε πολλή ένταση, πολλή πίεση. Είδα τον Μαρέσκα να σπρώχνει παίκτες και άλλους να τον σπρώχνουν. Αυτές είναι καταστάσεις που όλοι πρέπει να αποφεύγουμε. Έτσι, χώρισα τους παίκτες».

🚨🗣️ Luis Enrique: "Loser? I'm not a loser. I'm a runner-up. There are no losers in top level football. A loser is someone who doesn't wake up from his bed." pic.twitter.com/zb6dQ2BAGG