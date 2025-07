Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν το φαβορί, είχε το μομέντουμ, αλλά όχι και τη φρεσκάδα για να κατακτήσει τον πέμπτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια δεν έγραψε ιστορία, αντίθετα, η Τσέλσι με τρομερό Κόουλ Πάλμερ και πάθος επικράτησε 3-0 και κατέκτησε το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Οι Μπλε μετά το Conference, πήραν και το Μουντιάλ βάζοντας τέλος σε μια απίθανη χρονιά.

Η Τσέλσι ξέρει να κάνει τη διαφορά στους φετινούς τελικούς, όπου συμμετέχει. Οι Μπλε μετά το απίθανο 2ο 45λεπτο με την Μπέτις στο Conference, τα κατάφεραν και στο Νιου Τζέρσι απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Μπλε όχι μόνο βρήκαν… αντίδοτο στην γραμμή κρούσης των Παριζιάνων, αλλά κατάφεραν να τους συντρίψουν και να είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Είναι χαρακτηριστικό, πως αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά που η γαλλική ομάδα δέχεται τρία ή περισσότερα γκολ μετά από 43 λεπτά παιχνιδιού στην εποχή του Κελαϊφί. Η Τσέλσι μπήκε ορεξάτη, έκοψε τους Παριζιάνους στα δυο, πίεσε ψηλά, εκμεταλλεύθηκε τις σημαντικές απουσίες στα μετόπισθεν των αντιπάλων και δημιούργησε κινδύνους στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Κόουλ Πάλμερ.

Η Παρί προσπάθησε μετά το 10’ να βγάλει αντίδραση και σε δυο λεπτά είχε ισάριθμες ευκαιρίες να σκοράρει. Στο 16’ από εξαιρετική πάσα του Ρουίθ ο Ντουέ αντί να πλασάρει, μοίρασε δίπλα του και χάθηκε η φάση. Στο 18’ ο Ντουέ βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ, αλλά ο Σάντσες με εξαιρετική επέμβαση κράτησε το μηδέν. Ο Κόουλ Πάλμερ το πήρε πάνω του και με δυο υπέροχα γκολ έβαλε τις βάσεις για την κούπα. Στο 22΄ από εξαιρετική προσπάθεια του Γκουστό πέτυχε το 1-0 και στο 30’ με φανταστική προσποίηση και τρομερό τελείωμα σημείωσε το 2-0.

Οι Λονδρέζοι είχαν την φρεσκάδα, αλλά την ουσία και στο 43’ ήρθε το τρίτο γκολ. Ο Κόουλ Πάλμερ έκανε ασίστ και ο Ζοάο Πέδρο πέτυχε το 3-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε αποφασισμένη να μην αφήσει την τύχη του ματς, προσπάθησε, πίεσε, αλλά ο Σάντσες ήταν εκεί για να κόψει κάθε ελπίδα. Ο Ντεμπελέ δυο φορές δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να ξαναβάλει στο κόλπο την ομάδα του. Οι Μπλε μετά το 70’ έκλεισαν χώρους, βγήκαν μπροστά, αλλά ο Ντοναρούμα είχε δυο μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες του Ντέλαπ. Με δέκα ολοκλήρωσαν το παιχνίδι οι Παριζιάνοι, μιας και ο Νέβες άρπαξε από την… αφάνα τον Κουκουρέγια και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

πηγή: gazzetta.gr