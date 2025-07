Η Τσέλσι και η Παρί Σεν Ζερμέν συγκρούονται στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τον οποίο παρακολουθεί από κοντά και ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια.

Οι Λονδρέζοι και οι Παριζιάνοι είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και θα το κάνουν παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος από την αρχή δήλωνε ενθουσιασμένος για τη συγκεκριμένη διοργάνωση και αποφάσισε να πάει στο γήπεδο για τον τελικό.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ έχοντας μαζί του τη σύζυγό του και πήρε θέση στα επίσημα, όπου βρίσκεται και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

The President of the United States, @donaldtrump , is at @MetLifeStadium for the #FIFACWC Final.



