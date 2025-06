Μία μέρα μετά τα δημοσιεύματα για επικείμενη ανανέωση του συμβολαίου του με την Αλ Νασρ μέχρι το 2027, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε την υπογραφή του και θα εισπράττει… 550.000 ευρώ την ημέρα.

Τον Μάιο ο Πορτογάλος άσος, ο οποίος είναι 40 ετών πλέον, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, τελικά όμως άλλαξε γνώμη και θα παραμείνει εκεί για άλλα δύο χρόνια τουλάχιστον.

Αυτό, όπως υπολόγισε το γαλλικό RMC, σημαίνει ότι θα παίρνει 200 εκατ. ευρώ ετησίως για τις ποδοσφαιρικές του υποχρεώσεις και άλλα 60 εκατ. ευρώ για τα εμπορικά του δικαιώματα, άρα μηνιαίως θα βάζει στον λογαριασμό του 16,7 εκατ. ευρώ.

Το… μεροκάματο του Ρονάλντο, επομένως, θα είναι στις 550.000 ευρώ, οπότε εύκολα μπορεί να καταλάβει ο καθένας γιατί αποφάσισε να συνεχίσει στην Αλ Νασρ για άλλα δύο χρόνια, με το νέο συμβόλαιο να προβλέπει και πολλά μπόνους που θα έχουν ως αποτέλεσμα οι απολαβές του CR7 να ανέβουν κι άλλο.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7