Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να παραμείνει στην Αλ Νασρ και θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με διάρκεια μέχρι το 2027, όταν και θα είναι 42 ετών.

Ο Πορτογάλος άσος έχει δείξει εδώ και καιρό ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει σύντομα το ποδόσφαιρο καθώς θέλει να συνεχίσει, αδιαφορώντας για το επίπεδο του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται, προκειμένου να γράφει γκολ και ρεκόρ.

Έτσι, αν και τον Μάιο φερόταν να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία, άλλαξε τελικά γνώμη και θα ανανεώσει με την Αλ Νασρ, με την οποία μάλιστα δεν θα υπογράψει μονοετές αλλά διετές συμβόλαιο.

Αυτό ανέφερε σε νέα ανάρτησή του ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, άρα ο CR7 θα συνεχίσει, με το αζημίωτο φυσικά, σίγουρα μέχρι τα 42 του χρόνια και… βλέπουμε.

🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo set to sign new deal at Al Nassr as formal documents are being checked.



Final detail being discussed: one or two year deal, concrete possibility to make it happen until June 2027 if Cristiano wants.



Massive move for SPL to keep Cristiano. pic.twitter.com/Aw1dyKPUNO