Οι Χιούστον Ρόκετς έριξαν βόμβα με τον Κέβιν Ντουράντ, καθώς προχωρούν στην απόκτησή του δίνοντας στους Φοίνιξ Σανς τους Τζέιλεν Γκριν και Ντίλον Μπρουκς, συν το Νο10 στο draft του 2025.

Οι φήμες στο ΝΒΑ για μεταγραφή του Ντουράντ υπήρχαν εδώ και καιρό και τελικά έγιναν πραγματικότητα καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Ρόκετς.

Η ομάδα του Χιούστον ήταν σε συζητήσεις με τους Σανς και τελικά τους έπεισαν δίνοντας ως ανταλλάγματα τους Τζέιλεν Γκριν και Ντίλον Γκριν, όπως και το Νο10 στο draft του 2025 συν άλλες πέντε επιλογές στον δεύτερο γύρο.

Ο Ντουράντ, ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών, είχε φέτος κατά μέσο όρο 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 62 αγώνες.

BREAKING: The Phoenix Suns are trading two-time NBA Finals MVP Kevin Durant to the Houston Rockets for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/EwrbA2ES9O