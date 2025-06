Αμοιβαίο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Τορόντο Ράπτορς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Toronto Star. Όπως αναφέρεται, οι Ράπτορς ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ, αξιοποιώντας το βάθος του ρόστερ τους, αλλά και μελλοντικά picks πρώτου γύρου.

Το σχετικό ρεπορτάζ έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερη αναφορά, σύμφωνα με την οποία ο δύο φορές MVP του NBA θα ήταν ανοιχτός σε μεταγραφή από τους Μπακς τη σεζόν 2025-26. Επιπλέον, σύμφωνα με το ESPN, το Τορόντο αναζητεί έναν «μεγάλο στόχο» στην offseason και δεν αποκλείεται να επιχειρήσει να κάνει κίνηση σε έναν παίκτη του διαμετρήματος του Αντετοκούνμπο.

