Ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου μπήκε με καλά νέα για την οικονομία που έχουν και αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Άλλωστε η κυβέρνηση έχει επενδύσει πολλά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών μέσα από παρεμβάσεις αλλά και συνεχίζοντας στον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας προκειμένου να μην αποκλίνει από την οδό της ανάπτυξης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι παρά το ασταθές διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον η ελληνική οικονομία παραμένει θωρακισμένη, ωστόσο, αρκεί ένα στραβοπάτημα το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και να μας βάλει σε επικίνδυνες ατραπούς.

«Την ώρα που αίφνης τα κόμματα της αντιπολίτευσης θυμήθηκαν ξαφνικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι επικεφαλής τους συμμετέχουν σε πορείες για την δήθεν κατάργηση του οκτάωρου, εμείς εργαζόμαστε τόσο για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά και το έχουμε αποδείξει με την καθιέρωση για παράδειγμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και παράλληλα, ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών», τόνιζε στο Νewsbeast κυβερνητικό στέλεχος.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, κινείται σε δύο κατευθύνσεις:

Η μία είναι οι διαρκείς παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της ακρίβειας τόσο μέσα από τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν και οι οποίες θα αυξήσουν έτι περαιτέρω τους μισθούς. Μάλιστα, αυτό έγινε ακόμα πιο αισθητό στους πολίτες με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής taxcalc2025.minfin.gr για τα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης. Σε μερικά δευτερόλεπτα, κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Η άλλη, είναι τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχευση επίσης τη μεσαία τάξη όπως η συμφωνία του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του κλάδου και της βιομηχανίας τροφίμων να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και έως τις 15 Οκτωβρίου μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα super market. Οι μειώσεις θα ισχύσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους με προοπτική επέκτασης. Παράλληλα, η κυβέρνηση κάλεσε τα super market να περιορίσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος για μεγαλύτερες μειώσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητα και τον Οκτώβριο, τα ήδη μειωμένα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, απορροφώντας τη σημαντική αύξηση που είχε καταγραφεί στις τιμές χονδρικής. Σε αντίστοιχες ανακοινώσεις σταθερών ή και μειωμένων τιμολογίων προχώρησαν και άλλοι πάροχοι.

Επίσης, όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, δικαιώνεται η πρόβλεψη του πρωθυπουργού για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη με 1,8% (από 3,1% τον Αύγουστο), μετά τη Γαλλία που είχε 1,1% και την Κύπρο 0%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 3% στην Ισπανία, στο 2,4% στη Γερμανία και στο 2,2% στην ευρωζώνη. Ειδικά για τον πληθωρισμό τροφίμων η αύξηση στην Ελλάδα επιβραδύνθηκε στο 1,4% από 2,4% που ήταν τον Αύγουστο όταν την ίδια ώρα στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3%.

Όλα τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου να επιστραφεί ένα ενοίκιο σε όσους υπέβαλαν αίτηση αλλά και να καταβληθεί το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων εκτιμάται ότι θα αλλάξει ακόμα περισσότερο την εικόνα.