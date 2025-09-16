Ιδιαίτερη ένταση επικράτησε στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, όταν ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας ανέβηκε στο βήμα απευθύνοντας κάλεσμα στους συντελεστές.

«Στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί στην τέχνη. Ας μην κάνουμε τέχνη το κλάμα» ανέφερε συγκεκριμένα απαντώντας σε κριτική που δέχτηκε. Οι παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν τον υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε στο βήμα για τους απαντήσει: «να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ το χρόνο και να ακούς “ου”, δεν είναι κι ό,τι καλύτερο».

Κάποιος από το κοινό ακούστηκε τότε να απαντά: «Δικά σου είναι τα λεφτά; Από την τσέπη σου τα έβαλες;» με το επεισόδιο να τελειώνει κάπου εκεί.