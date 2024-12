Πιστό στο τηλεοπτικό του ραντεβού με το Voice αποδείχθηκε το κοινό για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου (21/12), δίνοντας στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ την πρωτιά στη μάχη για την τηλεθέαση της prime time ζώνης. Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα;

Την πρώτη θέση με ποσοστό 14,2% στο δυναμικό κοινό (18-54) κατέλαβε λοιπόν το Voice για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Λίγο νωρίτερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έδινε 12% στον ΑΝΤ1 με τον «Εκατομμυριούχο» και την ίδια ώρα ο Άκης Πετρετζίκης σχεδόν ισοφάρισε για τον Alpha στο 11,9%. Στο 6,8% η τηλεθέαση για το Secret Song της Ναταλίας Γερμανού, στο 5% η μετάδοση του MadWalk 2024 και στο 2,7% η «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ.

Στο γενικό σύνολο το Voice προπορεύτηκε και μάλιστα με διαφορά, σημειώνοντας 20,6%. Ακολούθησε ο «Εκατομμυριούχος» με 15,8% και το Akis Food Tour με μία μονάδα λιγότερη. Στο 7,8% το Secret Song και στο 4,7% η μουσική εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης. Ουραγός τα MadWalk 2024 με 4,6%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 14,2%

Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 12%

Akis Food Toor – 11,9%

The Secret Song – 6,8%

MadWalk 2024 by Three Cents – 5%

Παρέα – 2,7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 20,6%

Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος – 15,8%

Akis Food Toor – 14,8%

The Secret Song – 7,8%

Παρέα – 4,7%

MadWalk 2024 by Three Cents – 4,6%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά για την τηλεθέαση με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.