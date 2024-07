Ύστερα από 11 συνεχή χρόνια, η αγαπημένη κωμική σειρά του Alpha «Mην αρχίζεις τη μουρμούρα» έριξε αυλαία. Το βράδυ της Κυριακής, 14 Ιουλίου, προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς με τους πρωταγωνιστές όλων των παράλληλων ιστοριών να συναντιούνται στον ίδιο χώρο.

Στο τελευταίο επεισόδιο έγινε επίσης η απόλυτη ανατροπή, με τη Βουλίτσα να είναι ζωντανή και τον Μηνά να βλέπει ένα κακό εφιάλτη. Όπως είχαμε ήδη δει στο τέλος του προηγούμενου κύκλου, η Βούλα έχασε τη ζωή της αφού πνίγηκε από ένα κόκκαλο ψαριού. Ο Μηνάς δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του αφού έχασε τη γυναίκα της ζωής του. Με τον καιρό η Βουλίτσα του εμφανιζόταν ως φάντασμα και τον κινητοποίησε το να φτιάξει ξανά τη ζωή του με τη Ζουζού. Και ενώ όλα είχαν μπει σε μια ρότα, τελικά ο Μηνάς ξύπνησε από τον κακό εφιάλτη και η Βούλα ήταν δίπλα του, ζωντανή.

Τα σχόλια στο Χ ήταν πολλά καθώς από το φινάλε της σειράς δεν θα μπορούσε να λείπει η Βούλα που αγαπήθηκε από το κοινό.

#mourmoura Βούλα is back

Ωραίο το φινάλε μίας από τις μακροβιότερες & πιο αγαπημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης ❤️ .

Happy end για όλα τα ζευγάρια με αποκορύφωμα την επανασύνδεση Μηνά-Βούλας 🥹.

Μακάρι να είχαμε δει & κάποια από τα παλιά ζευγάρια που αγαπήσαμε.

THE END OF AN ERA 🥲. #Mourmoura pic.twitter.com/jRnRfBTLvU