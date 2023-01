Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ήρθε το Survivor All Star με παρουσιαστή, τη νύχτα της Κυριακής, μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, Αυτή την φορά επέστρεψαν στον Άγιο Δομίνικο οι καλύτεροι παίκτες από όλυς τους προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης προκειμένου να διεκδικήσουν την κορυφή.

Στο νησί όμως επέστρεψε για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν και ο Γιώργος Λιανός προκειμένου να διαχειριστεί, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τις συνθέσεις των δύο νέων ομάδων του Survivor All Star.

Η άφιξη του παρουσιαστή, μάλιστα, στον Άγιο Δομίνικο έφερε αέρα από… Χόλιγουντ και Τζέιμς Μποντ στην πρεμιέρα που παρακολουθήσαμε το βράδυ της Κυριακής στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. «Εδώ στη Δομινικανή Δημοκρατία, το Survivor All Star ξεκινάει και θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό, ακόμα πιο δύσκολο και αυτό γιατί οι παίκτες το έχουν ήδη ξανακάνει. Κάποιοι το έχουν κερδίσει, κάποιοι έφτασαν μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι διψάνε για τη νίκη. Όλοι οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους και κάποιες συμμαχίες έχουν ξεκινήσει ήδη από την Ελλάδα».

«Αν αναρωτιέστε γιατί ντύθηκα έτσι, μας φυσικά για να υποδεχθώ τους All Star παίκτες! Έξι μήνες σκληρής επιβίωσης, ένας νικητής, ο νικητής του Survivor All Star» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός οδεύοντας με πλοίο να συναντήσει τους παίκτες του Survivor All Star.