Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιάγκας για το κόστος του «Just the 2 of Us» του Alpha. Ειδικότερα, στο «Πρωινό» συζητούσαν αν ο Νίκος Κοκλώνης πρόκειται να γίνει μέτοχος σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό όταν ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι το σόου του Alpha είναι ζημιογόνο για την παραγωγή της Barking Well.

«Γνωρίζω ότι ο Νίκος μπαίνει μέσα από το J2US, παρότι πάει πολύ καλά στα νούμερα. Μαθαίνω ότι μπαίνει μέσα 100 χιλιάρικα το επεισόδιο, κάπου τόσο» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το θέμα είναι να γίνει καναλάρχης και να χάνει περισσότερα ο Νίκος Κοκλώνης; Δεν ξέρω τώρα… Τον θεωρώ έξυπνο άνθρωπο, γι’ αυτό» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.