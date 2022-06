Night Out – Δανάη Μπάρκα: «Χάζεψες;» – Η επική φάρσα στην Κατερίνα Καινούργιου όπου της ζητάει ν’ αλλάξει ώρα η εκπομπή της «Θα έκανα παράνομο δεσμό με τον Γιώργο Κρικοριάν, one night stand και γάμο με τον Τίμο Ζαχαράτο» - Χτύπησε on air τατουάζ στο πόδι της