Απίστευτη ένταση με αδιανόητες ατάκες ακολούθησαν το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία ο Δήμος Περπερίδης βρέθηκε στον… τάκο και θα είναι αυτός που θα μονομαχήσει με την Αθανασία Τσουμελέκα για την παραμονή του στη Φάρμα.

Πρωταγωνιστές της έντασης ήταν ο Γρηγόρης Αναστασιάδης και η Χριστιάννα Σμαραγδή.

«Αν η συμπεριφορά μου ήταν επιθετική και μάγκικη όπως λες, ήταν behind the scenes και όχι…» άρχισε να λέει Γρηγόρης και η Χριστιάννα πήρε το λόγο και του τόνισε: «Δεν ήταν behind. Αν δεις τον εαυτό σου πώς μιλούσες, δεν ήσουν σωστός».

«Εγώ το έκανα πλακατζίδικα» της απάντησε ο παίκτης με εκείνη να του τονίζει πως δεν ήταν πλάκα. «Μου λες εμένα για έπαρση; Βάζεις πράγματα στο στόμα σου που δεν ισχύουν!» είπε στην συνέχεια η Χριστιάννα και πρόσθεσε πως νωρίτερα είχε αντιδράσει στην παρατήρηση της αρχηγού Αγγελικής Ηλιάδη επειδή ήταν κουρασμένη.

«Εσύ δεν κάνεις αυτά που κάνω εγώ αγάπη μου γλυκιά!» είπε η Χριστιάννα στον σύντροφο της Αγγελικής Ηλιάδη σε λίγο πιο έντονο ύφος. «Τι εννοείς; Τι κάνεις εσύ που δεν κάνω εγώ;» ρώτησε ο Γρηγόρης. «Θες να μου πεις ότι εσύ προσφέρεις εδώ μέσα; Σε βαθμό που προσφέρουν οι άλλοι. Όπως και να έχει όμως μιλάς για έπαρση. Δεν έχεις ιδέα».

Η παίκτρια συνέχιζε να μιλάει και ο Γρηγόρης την ρωτούσε συνέχεια για ποιους μιλάει. «Τσάμπα μιλάμε και χαλάω σάλιο» του είπε κάποια στιγμή και ο παίκτης αντέδρασε λέγοντας της: «Κάνε τη μαγκιά σου τώρα».

«Αυτά τα μάγκικα μην τα κάνεις σε μένα αγοράκι! Μάθε να μιλάς με τρόπο, με ευγένεια, πολιτισμένα. Δεν ξέρεις να τοποθετείσαι, δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς λεξιλόγιο, δεν ξέρεις να μιλάς» αποκρίθηκε η Χριστιάννα.

Οι δυο τους συνέχισαν σε έντονο ύφος να αλληλοκατηγορούνται με τους συμπαίκτες τους στη Φάρμα να προσπαθούν να τους ηρεμήσουν.