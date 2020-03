Κλείνει έπειτα από 85 χρόνια το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Αυστραλίας

Έπειτα από 85 χρόνια παρουσίας στο εθνικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το μοναδικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Αυστραλίας, το Australian Associated Press, θα κλείσει τον Ιούνιο επειδή δεν είναι κερδοφόρο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι επικεφαλής του.

Το κλείσιμο αυτό ανακοινώθηκε στους εργαζομένους στη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του πρακτορείου στο Σίδνεϊ.

«Το AAP είναι από το 1935 ένας κρίσιμης σημασίας παράγοντας της δημοσιογραφίας στην Αυστραλία και το γεγονός ότι θα εξαφανιστεί είναι τραγικό» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Μπρους Ντέιβιντσον, ενώ ο αρχισυντάκτης Tony Gillies έγραψε στο Twitter για την «πιο θλιβερή ημέρα».

The saddest day: AAP closes after 85 years of excellence in journalism. The AAP family will be sorely missed. @AAPNewswire

— Tony Gillies (@TonyGillies) March 3, 2020