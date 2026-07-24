Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι μητέρα δύο παιδιών και παράλληλα εργάζεται ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα ο ελεύθερος χρόνος της να είναι περιορισμένος.

Η 48χρονη σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που μπορεί να ακολουθεί εύκολα μέσα στην καθημερινότητά της, χωρίς να περνά πολλές ώρες στο γυμναστήριο, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Amal Clooney's diet and fitness regime revealed – and it's surprisingly simple if you don't mind seaweed soup for breakfast! https://t.co/n5mZDmIcDk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 23, 2026

Η ασυνήθιστη επιλογή της για πρωινό

H Αμάλ Κλούνεϊ ξεκινά την ημέρα της με ένα μπολ «μιγιοκγκούκ», μια παραδοσιακή κορεατική σούπα που παρασκευάζεται με βρώσιμα καφέ φύκια, σησαμέλαιο και σκόρδο.

Για το μεσημεριανό γεύμα προτιμά συνήθως άπαχες πηγές πρωτεΐνης. Η ίδια και ο σύζυγός της, Τζορτζ Κλούνεϊ, έχουν προσλάβει ιδιωτική σεφ, η οποία αναλαμβάνει την προετοιμασία των καθημερινών τους γευμάτων.

Ο δημοσιογράφος Νέιθαν Χέλερ είχε περιγράψει παλαιότερα στη Vogue ένα από τα γεύματά τους. «Η Αμάλ Κλούνεϊ με οδήγησε στην κουζίνα, όπου η σεφ είχε ήδη ετοιμάσει το φαγητό. Υπήρχαν σαλάτα, σπαγγέτι με κεφτεδάκια γαλοπούλας και στήθος κοτόπουλου με σάλτσα λεμονιού. Σερβιριστήκαμε και καθίσαμε σε ένα μικρό τραπέζι που βρισκόταν κοντά», είχε αναφέρει.

Η βραδιά πίτσας με την οικογένεια

Η Αμάλ Κλούνεϊ δεν ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα χωρίς εξαιρέσεις. Μία φορά την εβδομάδα, η οικογένεια φέρεται να απολαμβάνει βραδιά πίτσας. Η αγαπημένη της επιλογή είναι η πίτσα μαργαρίτα, την οποία συνοδεύει με σαλάτα ρόκας.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη σεφ της οικογένειας, Βιβιάνα Φρίτσι. Η Βιβιάνα Φρίτσι κατάγεται από την περιοχή της λίμνης Κόμο και εργάζεται για την οικογένεια από το 2013. «Μπορεί να μαγειρέψει τα πάντα, ακόμη και χειροποίητα νιόκι με πέστο που θα σε κάνουν να κλάψεις», είχε δηλώσει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Όπως εξήγησε, από τότε που γεννήθηκαν τα δίδυμα παιδιά τους, η Αλεξάντερ και η Έλα Κλούνεϊ, η σεφ μαγειρεύει σχεδόν κάθε βράδυ για την οικογένεια. «Δεν είναι πλέον τόσο εύκολο ή τόσο ενδιαφέρον να βγαίνουμε έξω. Άλλωστε, όλοι οι φίλοι μας προτιμούν να τρώνε το φαγητό της παρά να πηγαίνουν σε κάποιο εστιατόριο στο Κόμο ή στο Λονδίνο», είχε πει.

Ο ηθοποιός είχε αστειευτεί και για τις δικές τους ικανότητες στην κουζίνα, λέγοντας: «Η Αμάλ Κλούνεϊ και εγώ είμαστε τόσο κακοί μάγειρες, που το να προσπαθήσει η Βιβιάνα Φρίτσι να μας διδάξει θα ήταν σαν να προσπαθείς να μάθεις σε μια φάλαινα να πετάει».

Τένις, περπάτημα και πιλάτες

Όσον αφορά τη γυμναστική, η Αμάλ Κλούνεϊ αγαπά ιδιαίτερα το τένις και, σύμφωνα με τον σύζυγό της, είναι πολύ καλή παίκτρια. «Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι πραγματικά πολύ καλή αθλήτρια. Όταν ήμουν νεότερος, είχα κερδίσει κάποια τουρνουά τένις. Έπαιζα πολλά αθλήματα και εξακολουθώ να αθλούμαι. Μπορώ να παίξω αρκετά καλά, αλλά η Αμάλ Κλούνεϊ με κερδίζει κατά κράτος», είχε αποκαλύψει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η δικηγόρος φέρεται επίσης να περπατά περίπου μία ώρα την ημέρα, να κάνει ασκήσεις με βάρη για 20 λεπτά και να εντάσσει το πιλάτες στο πρόγραμμά της.

Πώς άλλαξε η ζωή της μετά τον γάμο της

Παρότι η Αμάλ Κλούνεϊ φαίνεται να έχει βρει ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα της, έχει παραδεχτεί ότι η δημοσιότητα την έκανε αρχικά να αισθάνεται αμηχανία για την επαγγελματική της εικόνα.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Cartier στην Μπανγκόκ, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η ζωή της μετά τον γάμο της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ το 2014. Πριν γνωρίσει τον ηθοποιό, είχε δημιουργήσει μια σημαντική διεθνή καριέρα στη νομική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όταν, όμως, παντρεύτηκε έναν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς στον κόσμο, έγινε πολύ πιο δύσκολο να διατηρεί ξεχωριστή την προσωπική από την επαγγελματική της ζωή.

«Ήταν ένα παράξενο φαινόμενο. Παλαιότερα είχα την επαγγελματική και την προσωπική μου ζωή, οι οποίες μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικές. Κατάφερνα να μην τις μπερδεύω. Στη συνέχεια παντρεύτηκα και αυτό άλλαξε σε μεγάλο βαθμό», εξήγησε.

Η δημοσιότητα γύρω από το ζευγάρι αυξήθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη γέννηση των διδύμων τους το 2017. Η Αμάλ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι αρχικά ανησυχούσε για τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετώπιζαν στον επαγγελματικό της χώρο. «Στην αρχή σκεφτόμουν πολύ αυτή τη μονοδιάστατη εικόνα. Έλεγα ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ με ένα συγκεκριμένο φόρεμα ή να κάνω κάτι, επειδή τη Δευτέρα θα βρεθώ μπροστά σε έναν δικαστή και δεν θέλω να με κρίνει. Τελικά, όμως, αυτά δεν έχουν τόση σημασία όσο το να ζεις τη ζωή σου», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η αξία και η συνέπεια κάποιου στη δουλειά του. «Στο τέλος, αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, θα φανεί», σημείωσε.

Παρά την πίεση της δημοσιότητας, η Αμάλ Κλούνεϊ ξεκαθάρισε ότι δεν επέτρεψε στην έκθεση να επηρεάσει τις αποφάσεις της ή να την εμποδίσει να κάνει πράγματα που θεωρεί σημαντικά. «Δεν θα άφηνα αυτόν τον παράγοντα να με σταματήσει από το να κάνω πράγματα που ήταν σημαντικά για την οικογένειά μου ή για τη σχέση μου. Ήταν πιο εύκολο όταν μπορούσα να αποφασίζω εγώ πόση δημοσιότητα θα έχω. Ήταν κάτι καινούργιο που έπρεπε να μάθω να διαχειρίζομαι», κατέληξε.