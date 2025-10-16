Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου, καθώς ο δικηγόρος και στενός της φίλος, Δημήτρης Χατζημιχάλης, προχώρησε σε μία ευθεία καταγγελία, κάνοντας λόγο για δολοφονία της αείμνηστης ηθοποιού.

Ο κ. Χατζημιχάλης, μιλώντας για τα «σκοτεινά σημεία» που περιβάλλουν την υπόθεση, εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι η ηθοποιός δεν έχασε τη ζωή της από ατύχημα. «Εγώ πιστεύω ότι κάποιος την έχει σκοτώσει. Είμαστε σίγουροι για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τα προσωπικά της αντικείμενα: «Ποιος πήρε τα πράγματά της από το σπίτι; Τα κοσμήματά της; Δεν έχουν δοθεί».

«Της είχε υποσχεθεί ο κύριος Γιαννόπουλος ότι θα ανοίξει το σπίτι της και ότι θα υπάρχουν εκεί παιδάκια που θα το επισκέπτονται και θα είναι ανοιχτό. Τώρα το σπίτι της δεν είναι ανοιχτό. Κάποιο αόρατο χέρι μπλοκάρει την έρευνα για τον θάνατό της. Για ποιο λόγο να μπλοκάρει αυτή η έρευνα; Tόσο καιρό υπάρχουν τόσα σκοτεινά σημεία σε αυτήν την υπόθεση. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος την έχει σκοτώσει. Είμαστε σίγουροι για αυτό. Ποιος πήρα τα πράγματά της από το σπίτι; Τα κοσμήματά της; Δεν έχουν δοθεί»

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, έστρεψε τα βέλη του κατά ατόμων που βρίσκονταν κοντά στη Μαίρη Χρονοπούλου τα τελευταία χρόνια της ζωής της, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. «Αυτοί οι άνθρωποι […] πιθανότατα εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι αξιόπιστοι μάρτυρες για να καταθέσουν αυτοί», είπε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως υπάρχει μάρτυρας που κατέθεσε ότι η οικιακή βοηθός «είχε πάρει χρήματα για να φύγει». Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ο εν λόγω μάρτυρας «έχει καταθέσει σημαντικότατα πράγματα, αλλά η αστυνομία δυστυχώς, το διαρρηκτών, δεν έκανε τίποτα για αυτά».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζημιχάλης αναφέρθηκε στον Κώστα Γιαννόπουλο, διερωτώμενος: «O κύριος Γιαννόπουλος για ποιο λόγο αντιδρά στην έρευνα της αστυνομίας και λέει να κλείσει η υπόθεση; Δεν θέλει να διερευνηθεί». Πρόσθεσε δε ότι η πρόσφατη αναφορά του συντρόφου της ηθοποιού στην τέφρα έγινε «για να αποπροσανατολίσει» την υπόθεση.