Στο επίκεντρο της δικαστικής περιπέτειας του Βασίλη Παϊτέρη βρίσκεται ένα ακίνητο στην Αγία Βαρβάρα. Πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, έχει δομηθεί σε δασική έκταση και ο τραγουδιστής φέρεται να προσπάθησε να το νομιμοποιήσει χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα. Αυτή ακριβώς η οικοδομή σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως αποτέλεσε την αιτία της πολυετούς διαμάχης του καλλιτέχνη με τον Δήμο.

Σε βάρος του 75χρονου τραγουδιστή εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο για σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Τα συσσωρευμένα χρέη προς τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας για αυτό το ακίνητο οδήγησαν τελικά στη σύλληψή του για οφειλές προς το Δημόσιο.

Η σύλληψη έγινε απροσδόκητα το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ ο Παϊτέρης βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα των προγραμματισμένων εμφανίσεών του με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο (οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για τις 18 και 25 Οκτωβρίου).

Ενώ κρατούνταν στη ΓΑΔΑ, ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε την αιτία της κράτησής του και εξέφρασε την αγωνία του:

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου. Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για τη συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».