Έντονη ανησυχία εξέφρασαν οι θαυμαστές του Τζάστιν Μπίμπερ με αφορμή μια σειρά νέων φωτογραφιών που δημοσίευσε ο καλλιτέχνης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στις εικόνες, ο 31χρονος τραγουδιστής ποζάρει αμήχανα μπροστά από τον καθρέφτη του μπάνιου, κάνοντας διάφορες γκριμάτσες και γράφοντας στη λεζάντα: «U could point at my flaws. Or u could recognize ur own lil bitch».

Σύμφωνα με την Page Six, πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι ο Μπίμπερ φαίνεται να «παλεύει σοβαρά», ενώ αρκετοί τον προέτρεψαν δημόσια να αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό για την ψυχική του υγεία.

«Είναι λυπηρό να το βλέπεις. Φαίνεται να πονάει και κανείς δεν κάνει κάτι», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει πριν να είναι πολύ αργά», συγκρίνοντάς τον με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τον Λίαμ Πέιν, που επίσης έχουν βρεθεί στο επίκεντρο λόγω προσωπικών τους δυσκολιών.

Οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία του Μπίμπερ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την «περίεργη» του συμπεριφορά σε δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της συζύγου του, Χέιλι Μπίμπερ, για την εταιρεία Rhode. Τα περιστατικά αυτά συνοδεύτηκαν από φήμες για χρήση ουσιών, τις οποίες ο εκπρόσωπός του έχει διαψεύσει στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς τες «επιβλαβείς».

Ωστόσο, ο ίδιος ο τραγουδιστής έχει κατά καιρούς αναρτήσει φωτογραφίες που υπονοούν χρήση μαριχουάνας, όπως πρόσφατα, όταν δημοσίευσε μια εικόνα που κρατούσε μια συσκευή για κάπνισμα μαριχουάνας (bong) στην αγκαλιά του.

Σε άλλη περίπτωση, φάνηκε να αστειεύεται με υπαινιγμούς για χρήση ναρκωτικών, αναφερόμενος σε μια θήκη τηλεφώνου της Χέιλι, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών. «Workin on the moldingggggggggggggg please approve this idea @haileybieber lmfao», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Πηγές από το κοντινό του περιβάλλον, μιλώντας ανώνυμα στο Hollywood Reporter, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση του Μπίμπερ, κάνοντας λόγο για «ψυχολογική κατάρρευση» και πιθανά οικονομικά προβλήματα.

«Είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο να διαλύεται μπροστά σου, επειδή έχει χάσει τον σκοπό του», ανέφερε πρώην συνεργάτης του. «Κανείς δεν του λέει “όχι” πια. Όποιος το κάνει, απομακρύνεται».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη ή τον εκπρόσωπό του σχετικά με τις νέες αυτές ανησυχίες.