Το σεξ μπορεί να είναι συναρπαστικό και απελευθερωτικό ή απλώς… μέτριο. Και αν έχετε βρεθεί ποτέ να σκέφτεστε ότι «κάτι λείπει», είναι πολύ πιθανόν να έχετε δίκιο. Η καλή σεξουαλική ζωή δεν είναι πολυτέλεια, είναι τρόπος να νιώθετε πιο ζωντανοί, πιο κοντά στον σύντροφό σας και πιο καλά με τον εαυτό σας.

Το θέμα δεν είναι πόσο συχνά κάνετε σεξ, αλλά πόσο ικανοποιητικό είναι. Ειδικοί στο Men’s Health εξηγούν γιατί πρέπει να δίνεται βάρος στην «ποιότητα» και μοιράζονται 8 αποδεδειγμένα tips για να το απολαύσετε περισσότερο.

Γιατί έχει σημασία μια υγιής σεξουαλική ζωή

Τα οφέλη του ικανοποιητικού σεξ είναι πολλά, και δεν περιορίζονται στον οργασμό…

► Μειώνει το στρες, βελτιώνει τη διάθεση, βοηθάει στον ύπνο. Έρευνες δείχνουν ότι η σεξουαλική απόλαυση απελευθερώνει ντοπαμίνη και ενδορφίνες, ουσίες που ρυθμίζουν τη διάθεση. Το καλό σεξ μπορεί επίσης να σας χαλαρώσει και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα, απολαμβάνοντας έναν ποιοτικότερο ύπνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την γενικότερη υγεία και ευεξία.

► Δυναμώνει τη σύνδεση, βελτιώνει τις σχέσεις. Αυξημένα επίπεδα ωκυτοκίνης ενισχύουν το δέσιμο και την οικειότητα. Όπως σημειώνουν σεξολόγοι, τα ζευγάρια που είναι ικανοποιημένα σεξουαλικά τείνουν να έχουν καλύτερη επικοινωνία και υψηλότερη ποιότητα σχέσης.

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα

Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τη σεξουαλική σας ζωή, πιθανότατα, σύμφωνα με τους σεξολόγους στο Men’s Health, συναντάτε κάποιο από τα παρακάτω ζητήματα. Ευτυχώς για όλα υπάρχουν λύσεις…

Άγχος και εξάντληση. Όταν είστε πιεσμένοι ή κουρασμένοι, το σεξ είναι πιθανότατα το τελευταίο πράγμα που σας απασχολεί. Θέστε όρια, ξεκουραστείτε και πείτε «όχι» χωρίς ενοχές. Απολαύστε το την κατάλληλη στιγμή.

Έλλειψη χρόνου. Το πρόγραμμα στην καθημερινότητά μας αναμφίβολα είναι γεμάτο. Ωστόσο οι ειδικοί προτείνουν να αντιλαμβανόμαστε το σεξ, όπως τη γυμναστική. Όπως αξίζει να βρείτε χρόνο για να γυμναστείτε, έτσι αξίζει και μπορείτε να προγραμματίσετε και το σεξ. Βάλτε το στο πρόγραμμα σας.

Κακή επικοινωνία. Αν δεν μιλάτε για το σεξ, δεν θα έχετε καλό σεξ. Κάντε ερωτήσεις στην/στον σύντροφό σας και ανακαλύψτε τις σας στερεί την απόλαυση. Μιλήστε ανοιχτά και ευγενικά για το τι σας αρέσει και τι όχι. Μπορεί να σας φανεί λίγο αμήχανο στην αρχή, αλλά η σαφής επικοινωνία είναι ο γρηγορότερος τρόπος για καλύτερη σύνδεση.

Ντροπή ή αρνητική εικόνα σώματος. Αν έχετε βάλει στο μυαλό σας το πώς φαίνεστε ή αισθάνεστε κατά τη διάρκεια του σεξ, μπορεί να είναι δύσκολο να ξεφύγετε από αυτήν την «παγίδα» στο κρεβάτι. Το σεξ δεν αφορά μόνο την σωματική ικανοποίηση, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη και τα συναισθήματα που συνδέονται με τη σεξουαλική πράξη και την ευχαρίστηση. Μπορείτε να το ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο με πολλούς τρόπους, αλλά ξεκινήστε εξερευνώντας το πώς νιώθετε για το σώμα και την απόλαυση. Δεν υπάρχει λόγος για ντροπή.

Ορμονικές αλλαγές ή πόνος. Αν η σεξουαλική σας επιθυμία μειώνεται ή αισθάνεστε πόνο κατά τη διάρκεια του σεξ, μιλήστε με τον γιατρό σας ή έναν σεξοθεραπευτή. Μην αφήσετε τη βιολογία ή την ενόχληση να σας στερήσουν μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν λύσεις που δεν πρέπει να αγνοείτε.

8 συμβουλές για το καλύτερο σεξ της ζωής σας

Μιλήστε πριν αγγίξετε. Εξηγήστε τι θέλετε να νιώσετε και ρωτήστε την/τον σύντροφό σας το ίδιο. Έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη, ασφάλεια και μια πιο στενή σύνδεση.

Εξερευνήστε την απόλαυση για την απόλαυση. Δεν υπάρχει καθολικός ορισμός του σεξ. Το σεξ δεν είναι μόνο διείσδυση ή οργασμός, είναι ό,τι σας φέρνει ερωτική ευχαρίστηση. Δοκιμάστε τα όλα χωρίς να κυνηγάτε την κορύφωση κάθε φορά και δείτε τι σας ευχαριστεί περισσότερο.

Μην παραλείπετε τα προκαταρκτικά. Μην βιάζεστε. Κάντε μασάζ, χρησιμοποιήστε λιπαντικό, κοιταχτείτε στα μάτια. Γενικά δώστε χρόνο και προχωρήστε σταδιακά. Η προσμονή κάνει το σεξ πιο έντονο και πολύ καλύτερο.

Δοκιμάστε sex toys και βοηθήματα. Τα sex toys μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία και την ικανοποίηση. Μην διστάσετε να πειραματιστείτε με βοηθήματα για να δείτε τι σας κάνει να νιώθετε καλά. Έρευνες έχουν δείξει πως μπορούν να ενισχύσουν σχεδόν κάθε στοιχείο του σεξ από την επιθυμία μέχρι την ικανοποίηση.

Ενισχύστε την αντοχή σας. Κάντε αερόβια άσκηση και ασκήσεις Kegel. Η αερόβια άσκηση βοηθά στην αντοχή και οι ασκήσεις Kegel ενδυναμώνουν το πυελικό έδαφος.

Μάθετε τον εαυτό σας. Επικεντρωθείτε στις αισθήσεις χωρίς βιασύνη, εξερευνήστε τον εαυτό σας και συντονιστείτε με τις αισθήσεις από την κορυφή ως τα νύχια. Μια αργή, συνειδητή εξερεύνηση μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε νέους δρόμους προς την απόλαυση κάθε είδους.

Σταματήστε να σκέφτεστε. Μην ανησυχείτε για την εικόνα σας. Το άγχος για την απόδοση σκοτώνει την επιθυμία. Μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν πως για να κάνεις καλύτερο σεξ πρέπει ξεφύγει από τις σκέψεις σου. Εστιάστε στο πώς νιώθετε τα πράγματα και όχι στο πώς φαίνεστε στην/στον σύντροφό σας.

Χτίστε συναισθηματική οικειότητα. Το καλό σεξ ξεκινάει πριν την κρεβατοκάμαρα και εκτός αυτής. Γελάστε μαζί. Κάντε κάτι καινούργιο και διασκεδαστικό, βγείτε βόλτες, περάστε χρόνο μαζί, μοιραστείτε ένα μυστικό. Όσο πιο κοντά νιώθουν οι σύντροφοι, τόσο αυξάνεται και η επιθυμία του ενός για τον άλλον.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: Δεν χρειάζεται να αγωνιάτε για το «τέλειο» σεξ. Το σεξ χρειάζεται να είναι αληθινό, ευχάριστο και να σας φέρνει πιο κοντά — με τον εαυτό σας και με τον σύντροφό σας.