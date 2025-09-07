Όταν κάνουμε ντους ή πλένουμε τα χέρια και το πρόσωπό μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να σκουπιστούμε με μια πετσέτα. Μόνο που αυτή η αίσθηση «καθαριότητας» μπορεί τελικά να είναι παραπλανητική.

Έρευνες δείχνουν ότι οι πετσέτες μπάνιου και χεριών είναι από τα πιο μολυσμένα αντικείμενα στο σπίτι. Η υγρασία τους δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, που μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις, δερματικά προβλήματα και γαστρεντερικές ασθένειες.

Η δε συνεχής επαφή με το δέρμα μας διευκολύνει τη μετάδοσή τους και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τις πλένουν τόσο συχνά όσο θα έπρεπε.

Τι «κρύβουν» οι πετσέτες σας;

Μελέτη του 2023 στο Scientific Reports έδειξε ότι στις πετσέτες μπορεί να σχηματιστεί μια μικροβιακή κοινότητα διαφορετική από αυτή που υπάρχει στα ρούχα. Κάθε φορά που σκουπιζόμαστε, μεταφέρουμε μικροοργανισμούς που βρίσκουν εκεί το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθούν.

Σύμφωνα με ειδικούς στο Parade, οι πιο συχνοί «επισκέπτες» είναι:

Staphylococcus aureus (ακόμα και ανθεκτικά στελέχη όπως MRSA)

E. coli

Pseudomonas

Candida (μύκητες)

Σπόρια μούχλας

Αυτά τα παθογόνα μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω μικρών εκδορών στο δέρμα και όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

Γαστρεντερικές λοιμώξεις

Δερματικές μολύνσεις ή εξανθήματα

Μυκητιάσεις

Επιδείνωση εκζέματος ή ακμής

Επίσης μικρόβια από το σώμα μπορούν να εξαπλωθούν σε άλλα σημεία του σώματος, προκαλώντας, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, λοιμώξεις όπως επιπεφυκίτιδα, MRSA, νοροϊό, E. coli, αλλά και σε δερματικά προβλήματα όπως μυρμηγκιές, ringworm ή μύκητες ποδιών.

Πώς να περιορίσετε τα βακτήρια στις πετσέτες σας

Αν συνηθίζετε να επαναχρησιμοποιείτε τις πετσέτες, πιθανότατα πρέπει να τις πλένετε πιο συχνά και συγκεκριμένα:

Τις πετσέτες μπάνιου κάθε τρεις ημέρες

κάθε τρεις ημέρες Τις πετσέτες χεριών κάθε 1-2 ημέρες (ειδικά αν τις χρησιμοποιούν πολλά άτομα)

Μην αφήνετε τις πετσέτες υγρές και τσαλακωμένες στο πάτωμα. Κρεμάστε τες ανοιχτές για να στεγνώσουν πλήρως. Η επαναχρησιμοποίηση λίγες φορές είναι αποδεκτή, αλλά η συχνή αυξάνει τον κίνδυνο. Επίσης, αποφύγετε να μοιράζεστε πετσέτες με άτομα που είναι άρρωστα ή έχουν δερματικά προβλήματα.

Ο σωστός τρόπος πλυσίματος

Ο μόνος σίγουρος τρόπος να απαλλαγείτε από τα μικρόβια είναι το καλό πλύσιμο. Οι ειδικοί συνιστούν: