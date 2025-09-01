Η μάχη κατά του διαβήτη μπορεί να κερδηθεί με τη διατροφή. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο συνδυασμός μεσογειακής δίαιτας, μείωσης θερμίδων και συστηματικής άσκησης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου κατά 31%, μέσα σε έξι χρόνια.

Και το πιο ενθαρρυντικό; Δεν χρειάζονται δραματικές αλλαγές, ακόμη και μέτριες προσαρμογές στη διατροφή και στον τρόπο ζωής αρκούν για να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Πολλές έρευνες, ίδια ευρήματα

Η μεσογειακή διατροφή δίνει έμφαση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, όσπρια, ελαιόλαδο και ψάρια.

Τα ευρήματα της μεγάλης τυχαιοποιημένης μελέτης, που διεξήχθη στην Ισπανία, βασίζονται σε προηγούμενη συγγενή έρευνα, η οποία είχε δείξει ότι όσοι ακολούθησαν απλά τη μεσογειακή διατροφή είχαν 30% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη σε σχέση με όσους ακολούθησαν μόνο χαμηλολιπαρή διατροφή. Σημειώνεται πως σε εκείνη τη μελέτη, οι συμμετέχοντες δεν περιόρισαν θερμίδες, δεν αύξησαν φυσική δραστηριότητα ούτε έχασαν βάρος.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Annals of Internal Medicine, προστίθεται σε ένα μεγάλο σώμα ερευνών που δείχνουν ότι τα διατροφικά πρότυπα, η φυσική δραστηριότητα και η απώλεια βάρους μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο διαβήτη και άλλων χρόνιων παθήσεων.

«Επιβεβαιώνει πολλά από όσα γνωρίζουμε», δήλωσε στη New York Times η Elizabeth Selvin, καθηγήτρια επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Johns Hopkins.

Η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα «είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο και διαβήτη» και οι τυχαιοποιημένες μελέτες προσφέρουν τα πιο ισχυρά στοιχεία ότι μια συγκεκριμένη παρέμβαση – και όχι άλλος παράγοντας – ευθύνεται για τις διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ δύο ομάδων.

Ο ρόλος της διατροφής, της άσκησης και της απώλειας βάρους στη μείωση του κινδύνου διαβήτη είχε ήδη αποδειχθεί σε μια ιστορική μελέτη του Diabetes Prevention Program το 2002.

Οι ασθενείς που κλήθηκαν να ασκούνται τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα και να ακολουθήσουν χαμηλοθερμιδική, χαμηλολιπαρή δίαιτα ώστε να μειώσουν το βάρος τους κατά 7%, είχαν 58% μικρότερο κίνδυνο διαβήτη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η έρευνα της Δρ. Selvin, που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο Nature Medicine, έδειξε ότι μια τροποποιημένη δίαιτα DASH, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών, βοήθησε ασθενείς με διαβήτη να μειώσουν τα επίπεδα γλυκόζης τους. Μάλιστα, αύξησαν τον χρόνο που πέρασαν εντός του συνιστώμενου εύρους.

Άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Nature Medicine, βρήκε ότι η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ σε άτομα με υψηλό γενετικό κίνδυνο.

Πώς διεξήχθη η ισπανική έρευνα

Η ισπανική έρευνα παρακολούθησε σχεδόν 5.000 ενήλικες, ηλικίας 55–75 ετών, που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και είχαν μεταβολικό σύνδρομο αλλά χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή διαβήτη στην αρχή.

Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύνολο καταστάσεων –όπως αυξημένο κοιλιακό λίπος, υψηλό σάκχαρο και υψηλή αρτηριακή πίεση– που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και άλλων χρόνιων παθήσεων.

Η ομάδα παρέμβασης συναντούσε τακτικά διαιτολόγο για έξι χρόνια και λάμβανε συμβουλές για τήρηση της μεσογειακής διατροφής με ταυτόχρονο περιορισμό θερμίδων. Έλαβαν επίσης οδηγίες να ακολουθούν πρόγραμμα άσκησης 45 λεπτών την ημέρα, έξι μέρες την εβδομάδα, με γρήγορο περπάτημα ή ισοδύναμη αερόβια δραστηριότητα, συν προπονήσεις δύναμης και ισορροπίας δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα.

Η ομάδα ελέγχου έλαβε μόνο συμβουλές για τη μεσογειακή διατροφή και είχε λιγότερη επαφή με διαιτολόγους.

Η ομάδα παρέμβασης έχασε κατά μέσο όρο πάνω από 3 κιλά μέσα σε έξι χρόνια και μείωσε την περίμετρο μέσης κατά 3,5 εκατοστά, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου που έχασε μόλις μισό κιλό και 0,25 εκατοστά.

Η απώλεια αυτή αντιστοιχούσε στο 3,7% του σωματικού βάρους – λιγότερο από όσο συχνά θεωρούν οι γιατροί ότι χρειάζεται για να μειωθεί ο κίνδυνος διαβήτη.

«Τα καλά νέα είναι ότι ακόμη και μια μέτρια αλλαγή είχε αντίκτυπο στον κίνδυνο», δήλωσε στη New York Times ο Miguel Ángel Martínez-González, καθηγητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρα και ένας από τους ερευνητές της δοκιμής.

Η μείωση κατά 31% του σχετικού κινδύνου διαβήτη σήμαινε ουσιαστικά ότι τα μέτρα της ομάδας παρέμβασης θα οδηγούσαν σε περίπου τρεις λιγότερες περιπτώσεις διαβήτη ανά 100 άτομα.

Διατροφή, άσκηση και απώλεια βάρους

Όπως επισημαίνει η Δρ. Tirissa J. Reid, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής στο Columbia University Irving Medical Center, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η απώλεια βάρους μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη και πιθανότατα έπαιξε βασικό ρόλο στα αποτελέσματα.

Η ίδια σημείωσε ότι πολύ πριν εμφανιστεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 ή το προδιαβητικό στάδιο, οι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν αντίσταση στην ινσουλίνη – μια κατάσταση όπου το σώμα δεν ανταποκρίνεται σωστά στην ινσουλίνη. Η φυσική δραστηριότητα και οι δίαιτες πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως η μεσογειακή, καθώς και η απώλεια βάρους, μπορούν να μειώσουν αυτή την αντίσταση.

Η διατροφή, η άσκηση και η απώλεια βάρους μπορούν επίσης να περιορίσουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, μια διαδικασία που καταστρέφει τα κύτταρα, είπαν οι ερευνητές. Μαζί, αυτά τα οφέλη μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο διαβήτη.

«Είναι σαν μια ορχήστρα», είπε ο Δρ. Jordi Salas Salvadó, καθηγητής διατροφής στο Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili στην Ισπανία και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Ένα όργανο ακούγεται πολύ καλά, αλλά όταν παίζουν πολλά μαζί, το αποτέλεσμα είναι καλύτερο.»

Σημαντικό στοιχείο της δοκιμής, ανέφερε η Nicole Patience, διαιτολόγος στο Joslin Diabetes Center στη Βοστώνη, ήταν η ένταση της εκπαίδευσης και της υποστήριξης.

Έξι χρόνια είναι «πολύς καιρός για να μείνει κάποιος συνεπής στις προθέσεις του» και να κάνει μόνιμες αλλαγές, είπε. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης είχαν συχνή και τακτική επαφή με διαιτολόγο, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν είχε το ίδιο επίπεδο καθοδήγησης.

Στην καθημερινή ζωή, η αναπαραγωγή αυτού του βαθμού υποστήριξης μπορεί να είναι δύσκολη. Ωστόσο, όπως τόνισε η Patience, η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και μικρές προσαρμογές στη διατροφή και η προσθήκη άσκησης μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη μακροπρόθεσμη υγεία.