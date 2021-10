Υπάρχει μια ανησυχία γιατί η πανδημία διεθνώς και στη χώρα μας παραμένει σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε βέβαια εκθετική αύξηση, όπως είχαμε στην αρχή. Όμως παραμένουν ψηλά οι σκληροί δείκτες. Αλλά μαζί με την ανησυχία υπάρχει η ελπίδα και η προσδοκία, γιατί αυτή τη στιγμή η πορεία της πανδημίας έχει αλλάξει, λόγω του ότι διαθέτουμε τα εμβόλια.

Υπάρχουν και τα επόμενα βήματα που θα έχουμε σε λίγο τη δυνατότητα λήψης φαρμάκων από το στόμα, ενώ έχουμε τελειοποιήσει και τις διαγνωστικές μεθόδους. Άρα έχουμε προχωρήσει πολύ. Και δεν ξέρω αν είμαστε στην αρχή του τέλους, ή στο τέλος της αρχής της πανδημίας. Το σίγουρο είναι ότι πλέον έχουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε τη νόσο Covid-19.

Οι διαπιστώσεις ανήκουν στον διευθυντή της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Γιώργο Μπουλμπασάκο ο οποίος σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 MYΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ερωτώμενος για το θέμα των επικείμενων παρελάσεων εκφράζει την άποψη ότι οτιδήποτε δημιουργεί συνωστισμό μπορεί να δώσει τη σπίθα για αύξηση των κρουσμάτων. «Και ο κ. Παυλάκης και ο κ. Μόσιαλος είπαν ότι δόθηκε λάθος μήνυμα πως τελειώσαμε με την πανδημία. Αυτό είναι που με ανησυχεί. Οι παρελάσεις έχουν ένα ρίσκο. Αλλά πρέπει να μπούμε και σε μία κανονικότητα. Άρα καλό θα είναι να ξαναδούμε λίγο αυτά τα στοιχεία με τα καινούργια δεδομένα και να μπούμε με υγειονομική ασφάλεια σε αυτή την κανονικότητα».

Το άνοιγμα καλύτερα να γινόταν έναν μήνα αργότερα για να έχουν λάβει την τρίτη δόση οι ευπαθείς

Σχετικά με τα μέτρα ελευθερίας σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες που ισχύουν από το περασμένο Σάββατο ο κ. Μπουλμπασάκος συμφωνεί με τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο ότι το άνοιγμα θα ήταν καλύτερα να γίνει έναν μήνα αργότερα, για να έχει δοθεί και η τρίτη δόση στους ευπαθείς. «Λόγω του ότι υστερούμε σε εμβολιασμούς σε ηλικίες άνω των 60 και σε ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα κι εκεί έχουμε τις απώλειες, πραγματικά θα έπρεπε να περιμένουμε ένα μήνα, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις τρίτες δόσεις, που πλέον όλες οι μελέτες μας δείχνουν ότι αυξάνουν την ανοσιακή απάντηση».

Για την διαχείριση των noncovid περιστατικών στον «Ευαγγελισμό», ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής αναφέρει ότι στο προηγούμενο κύμα ορισμένα νοσοκομεία έγιναν μονοθεματικά με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω νοσηλείες ασθενών με άλλα νοσήματα. «Τώρα νομίζω ότι είναι σωστή η άποψη που υπάρχει να μην γίνουν μονοθεματικά τα νοσοκομεία και είδα ότι η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει πραγματικά έτσι. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να διορθωθεί και σε επίπεδο πνευμονολογικών κρεβατιών και το “Σωτηρία” που έχει και εξειδικευμένο προσωπικό, θα πρέπει να διαθέσει δύο κλινικές και για νοσηλεία non covid περιστατικών, για να μην πιέζονται τόσο πολύ οι υπόλοιπες πνευμονολογικές κλινικές του Λεκανοπεδίου. Θέλω να δω μία καλύτερη διαχείριση του ιατρικού δυναμικού και των δομών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα non covid περιστατικά, τα οποία έχουν συσσωρευθεί λόγω του ότι έμειναν πίσω και χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά για να τα αντιμετωπίσουμε».

Στον «Ευαγγελισμό» υπάρχει πίεση από τα non covid; προκύπτει εύλογα το ερώτημα. «Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή πιεζόμαστε περισσότερο από τα non covid περιστατικά δεν σας κρύβω, γιατί μας λείπει το 70% των πνευμονολογικών κρεβατιών που προ κορονοϊού αντιμετώπιζε το “Σωτηρία” στην Αττική ως εξειδικευμένο πνευμονολογικό Νοσοκομείο. Τώρα το “Σωτηρία” δεν καλύπτει non covid περιστατικά, άρα επιβαρύνονται οι υπόλοιπες πνευμονολογικές κλινικές του νομού. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, εμείς είμαστε μία κλινική στον “Ευαγγελισμό” με 15 κρεβάτια, όμως σταθερά λειτουργούμε με 40 κρεβάτια. Που σημαίνει ότι αναγκάζομαι και χρησιμοποιώ κλίνες που ανήκουν σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και στα άλλα νοσοκομεία και είναι γεγονός ότι έτσι προκαλούνται δυσλειτουργίες και προβλήματα».