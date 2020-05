Τα μπεστ σέλερ της καραντίνας: Κοκτέιλ σε «κενό αέρος» και πάστες

Για τρεις μήνες το «take away» ήταν η μοναδική επιλογή καθώς τα καταστήματα ήταν κλειστά λόγω του κορονοϊού. Μπορεί από σήμερα ο Έλληνας να έχει στη διάθεσή του πλέον διαθέσιμες όλες τις διατροφικές επιλογές, μιας και από σήμερα άνοιξαν καφετέριες και εστιατόρια, όμως στην καραντίνα η φαντασία πήρε φωτιά.

«Οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να υποστηρίξουν αυτό που ζητούσε -ειδικά την περίοδο της καραντίνας- ο κόσμος, να παρέχουν δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε το κοινό να παρασκευάσει μόνο του, ένα κοκτέιλ, ένα ποτό επαγγελματικά φτιαγμένο, για να νιώσει πως ξεσκάει λίγο, πως του "σερβίρουν" κάτι διαφορετικό», περιγράφει, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Βασίλης Καλαϊτζής, επιχειρηματίας της εστίασης και bartender. Ο ίδιος, μάλιστα, εξηγεί πως ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιχειρηματίες ετοίμασαν και προώθησαν στο κοινό μια καινοτόμο λύση.

Ποτά σε vacuum

«Αυτό που εμφανίστηκε το προηγούμενο διάστημα, ως αποτέλεσμα αυτής της ζήτησης, ήταν το delivery για ποτά μέσα σε ειδικά σακουλάκια, τα «βακουμαρισμένα ποτά» (από τον αγγλικό όρο vacuum/κενό αέρος). Μιλάμε για ποτά προμειγμένα σε κενό αέρος που αποστέλλονταν έτοιμα μαζί με τον πάγο και την γαρνιτούρα. Οι πελάτες έκοβαν τα σακουλάκια, αναμειγνύανε και απολάμβαναν», εξηγεί ο κ. Καλαϊτζής.

«Στην Αθήνα, τα πρώτα καταστήματα που είχαν διαθέσιμη τέτοια λύση τις πρώτες ημέρες είχαν ξεπουλήσει και δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τον όγκο των παραγγελιών», εξηγεί, τονίζοντας πως και στη Θεσσαλονίκη η ιδέα «προχώρησε εξίσου πολύ», αν και «το έκαναν λιγότερα καταστήματα».

Ποια ήταν, όμως, τα μπεστ-σέλερ ποτά της αποκλειστικά «take away» περιόδου που μόλις έληξε;

Αυτά, σύμφωνα με τον κ. Καλαϊτζή, ήταν τα πιο κλασικά ενός συνηθισμένου μπαρ, έστω και αν ο προορισμός ήταν μια αγαπημένη γωνία της γειτονιάς. «Από την περίοδο που διανύσαμε εκτιμώ πως θα μείνει ως τάση, έστω και για ένα διάστημα, το ποτό take away που θα πιει μια παρέα σε πάρκο ή πλατεία. Στις παραγγελίες είδαμε πως οι πελάτες, όσο και αν τους παρέχονταν επιλογές για πολλά διαφορετικά κοκτέιλ, τελικά ζητούσαν να τους σταλούν τα πιο απλά ποτά, όπως Negroni, Old Fashioned, οι πιο απλές επιλογές», καταλήγει ο κ. Καλαϊτζής.

Βασίλισσα η πάστα

Στο τραπέζι των σπιτιών από την άλλη, το φαγητό την περίοδο των κλειστών χώρων εστίασης τελείωνε πολύ συχνά με ένα γλυκό ακόμη και στο δυσκολότερο τμήμα του περασμένου τριμήνου, αυτό της καραντίνας, αφού στη Θεσσαλονίκη, τα ζαχαροπλαστεία έμειναν σε συντριπτικό ποσοστό ανοιχτά το περασμένο τρίμηνο.

«Από τα περίπου 400 ζαχαροπλαστεία της πόλης δεν έκλεισαν πάνω από 10 με 15», διαβεβαιώνει ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης και Α' Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), που εξηγεί και ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές στην ιεροτελεστία του επιδορπίου στα τραπέζια των Θεσσαλονικέων.

«Οι Θεσσαλονικείς, αφού εξάντλησαν τις πιθανότητες να γίνουν μικροί ζαχαροπλάστες στο σπίτι, επέλεξαν τη προσιτή πολυτέλεια του γλυκού και η κατανάλωση ανέβηκε όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, έστω και σε μικρότερες ποσότητες ανά πελάτη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Εξηγεί δε, πως υπάρχει ξεκάθαρα μια τριάδα επιλογών «μπεστ-σέλερ» της προηγούμενης περιόδου.

«Είχαμε αύξηση στις πωλήσεις των παστών, ακόμη περισσότερο μάλιστα στο 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, που ξεπέρασε το 50%», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας πως οι ημέρες του εγκλεισμού έδωσαν στους επαγγελματίες του χώρου τη δυνατότητα να κάνουν και μια αναπάντεχη σφυγμομέτρηση των επιλογών των κατοίκων της πόλης.

«Όλο εκείνο το συγκεκριμένο διάστημα ήταν εκ των πραγμάτων προφανές πως όλοι οι πελάτες των ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης ήταν αποκλειστικά κάτοικοι της πόλης» είπε. Στα θετικά αυτού του γκάλοπ; «Με βάση τα συμπεράσματα που βγάλαμε θα ετοιμάσουμε πολλές εκπλήξεις για τους πελάτες στο μέλλον!», σχολίασε.

Ο Α' Αντιπρόεδρος της ΟΕΖΕ, αναφέρθηκε όμως και στις υπόλοιπες επιλογές των κατοίκων της Θεσσαλονίκης που ξεχώρισαν. «Ο περιορισμός των συναθροίσεων έκανε γλυκά όπως η τούρτα να κινηθούν λιγότερο όλο αυτό το διάστημα, μόλις όμως βελτιώθηκε ο καιρός και όσο ανέβαιναν οι θερμοκρασίες και άρχισε να είναι εφικτό να βγει κανείς βόλτα σε δημόσιους χώρους, η ζήτηση αυξήθηκε συνολικά από το κοινό για το παγωτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδόπουλος άφησε πάντως για το τέλος της ανάλυσης των επιλογών του κοινού το τρίμηνο Μαρτίου-Μαίου 2020 τη «βασίλισσα» της καραντίνας, την εντυπωσιακή, ανοιξιάτικη φράουλα. «Το συγκεκριμένο ήταν και το συστατικό που είχε τη μεγαλύτερη ζήτηση. Τούρτες, πάστες, τάρτες, σοκολάτα, παγωτό με φράουλα, ήταν αυτό που ζητούσε το κοινό της Θεσσαλονίκης», αναφέρει χαρακτηριστικά.