Τα «μυστικά» για έναν καλό σπιτικό καφέ τώρα που «Μένουμε Σπίτι» λόγω κορονοϊού

Τα βήματα του Θεσσαλονικιού Δημήτρη Βακόνδιου που ανακάλυψε το 1957 τον φραπέ στη ΔΕΘ ακολουθούν καθώς φαίνεται Νοτιοκορεάτες baristas και λάτρεις του καφέ που έφεραν στο προσκήνιο μέσω του διαδικτύου μια νέα συνταγή στιγμιαίου κρύου καφέ: πηχτό μείγμα από ζάχαρη και καφέ μέσα σ ένα ποτήρι με γάλα, με το μείγμα να μένει στην κορυφή δημιουργώντας οπτικά ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ο νέος καφές που «ξεπήδησε» μέσα από τον αναγκαστικό εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, ονομάζεται Dalgona και εντυπωσιάζει χιλιάδες χρήστες. Όχι όμως και τους Έλληνες που… όσο να ναι, ξέρουν περισσότερο απ όλους στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια τι γεύση έχει ένας «φραπέ, γλυκός με γάλα».

Το νέο trend για τον καφέ των τελευταίων ημερών, είναι και ένα από τα δεκάδες tutorials που τρέχουν στις διαδικτυακές σελίδες του DIY (Do it yourself- φτιάξτο μόνος σου). Σελίδες που έχουν εκτοξεύσει των αριθμό των επισκεπτών τους λόγω της παραμονής εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών στο σπίτι και δείχνουν ότι ακόμα και το πιο δημοφιλές προϊόν στον πλανήτη δέχεται επιρροές από τα νέα δεδομένα που έφερε ο κορονοϊός.

Από την εποχή του φραπέ και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, ο κρύος καφές είναι πάντως εξαιρετικά δημοφιλής στην Ελλάδα, όπως σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο coffee consultant και πιστοποιημένος κριτής του WCE - World Coffee Events program, Βαλάντης Λαμπριανίδης. «Στη χώρα μας, σχεδόν το 80% της συνολικής κατανάλωσης καφέ τους θερινούς μήνες, αντιστοιχεί στον κρύο καφέ (φραπέ, φρέντο εσπρέσσο, φρέντο καπουτσίνο κ.α.), σύμφωνα με στατιστικές μελέτες εταιρειών του κλάδου. Κάθε χώρα ωστόσο έχει τις δικές της προτιμήσεις. Για τους Έλληνες ο καφές μοιάζει με... ιεροτελεστία. Είναι ενταγμένος στην καθημερινή ζωή, όχι μόνο ως ανάγκη αλλά κυρίως ως ευκαιρία κοινωνικών συναναστροφών», αναφέρει.

Στον κλάδο της γαστρονομίας και της τουριστικής βιομηχανίας η κατανάλωση καφέ είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο και ειδικά στην Ελλάδα, εντάσσεται στην δημιουργία εμπειρίας. «Στην Ελλάδα ο καφές συνδυάζεται με ψυχαγωγία. Δεν καταναλώνεται γρήγορα. Το νερό παντού προσφέρεται δωρεάν και σχεδόν πάντα υπάρχει κάποιο συνοδευτικό (μπισκότο, κουλουράκι κτλ). Αυτό εντυπωσιάζει τον ξένο επισκέπτη» αναφέρει ο κ.Λαμπριανίδης.

Ο καφές είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο ρόφημα μετά το... νερό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ (International Coffee Organization), κάθε δευτερόλεπτο καταναλώνονται 255 κιλά καφέ ή σε ετήσια βάση 8 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο.

Τα «μυστικά» για να έναν καλό σπιτικό καφέ

Μπορεί η δυνατότητα να πιει κανείς τον καφέ του παρέα με φίλους να μην υπάρχει προς το παρόν αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην απολαύσει κάποιος την αγαπημένη του συνήθεια και καθώς όλοι "μένουμε σπίτι" ο κ. Βαλάντης Λαμπριανίδης, δίνει μερικές συμβουλές για ένα πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα:

«Ο ελληνικός καφές είναι ο καφές που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε σπίτι. Είναι περισσότερο αλεσμένος και λιγότερο καβουρδισμένος από τον τούρκικο, για αυτό έχει πιο ανοιχτό χρώμα και λεπτότερη υφή. Έχουμε ακούσει διάφορες συμβουλές από παππούδες και γιαγιάδες αλλά για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε τα γευστικά χαρακτηριστικά του καφέ, πρέπει η συνολική διάρκεια παρασκευής του να μην ξεπερνά τα δύο λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζουμε ανάλογα τη θερμοκρασία. Η αναλογία είναι 1 γρμ καφέ για 10 ml νερού. Αν υποθέσουμε ότι ένα φλιτζανάκι ελληνικού καφέ έχει χωρητικότητα περίπου 80-90ml τότε πρέπει να βάλουμε δύο κουταλάκια του γλυκού καφέ, τα οποία υπολογίζονται στα 4 γρμ.

Βάζουμε το νερό με τον καφέ να ζεσταθεί και μετά από 30 δευτερόλεπτα ανακατεύουμε. Αν ο καφές είναι με ζάχαρη, την προσθέτουμε εκείνη τη στιγμή και όχι νωρίτερα γιατί έχει άλλο ειδικό βάρος και "κάθεται", με αποτέλεσμα να καραμελώνει και να βγάζει πικρή γεύση. Όταν αναδεύουμε, έχουμε πάντα την ίδια κατεύθυνση με αυτήν που ξεκινήσαμε. Είτε δεξιόστροφα, είτε αριστερόστροφα και όταν τελειώσουμε δεν ξαναβάζουμε μέσα το κουτάλι για να μη χαλάσει το καϊμάκι».

Στο καφέ φίλτρου εκείνο που έχει σημασία είναι η σωστή αναλογία: Για κάθε 10ml νερού χρειάζονται 6 γρ καφέ, σύμφωνα με τον κ.Λαμπριανίδη. «Αυτό σημαίνει πως για μια κούπα καφέ χωρητικότητας περίπου 250-300ml απαιτούνται 2 κουταλιές της σούπας καφέ, με δεδομένο ότι ένα κουτάλι σούπας χωράει περίπου 8 γρμ», εξηγεί.

«Γενικά εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να μη βάζουμε ποτέ τον καφέ στο ψυγείο, διότι η υγρασία τον αλλοιώνει. Το σωστό είναι να τον διατηρούμε σε βάζο που είναι αεροστεγώς κλεισμένο για να μην απορροφά μυρωδιές. Αποφεύγετε να τον τοποθετείτε στο ντουλάπι με τα μπαχαρικά. Να θυμάστε ότι οι τρεις εχθροί του καφέ είναι η υγρασία, το οξυγόνο και οι μυρωδιές. Καλό είναι να αγοράζουμε φρεσκοαλεσμένο καφέ και όχι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, προκειμένου να είναι φρέσκος», επισημαίνει ο κ.Λαμπριανίδης και προσθέτει: «Ο καλύτερος καφές πάντως είναι εκείνος που μας αρέσει».