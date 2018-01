To γκράφιτι που κοσμεί την Αθήνα για τον Τζίμη Πανούση

Η θλίψη για την απώλεια του ανατρεπτικού Τζίμη Πανούση είναι μεγάλη και στο κοινό αλλά και στον καλλιτεχνικό κόσμο. Πλέον η μορφή του αείμνηστου καλλιτέχνη φιλοξενείται σε μορφή γκράφιτι στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Λεωνίδου στον Κεραμεικό ο γκραφιτάς «Pol» έφτιαξε ένα ιδιαίτερο γκράφιτι με τον «Τζιμάκο» να βρίσκεται πάνω στον χάρτης της Ελλάδας ενώ από κάτω στα αγγλικά γράφει «we’ ll never find her with Europe Jim» («Δεν θα τη βρούμε ποτέ με Ευρώπη Τζίμη»).

Το έργο είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι «Αχ Ευρώπη», δίνοντας μάλλον μία απάντηση στον στοίχο του τραγουδιού που λέει: «Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και κουμπάκια».