Λύσεις αξιοποίησης για τα κελύφη μυδιών που απορρίπτονται από τους οστρακοκαλλιεργητές πρότεινε ομάδα επιστημόνων που αναδείχθηκε ως η κορυφαία επιχειρηματική ιδέα της χρονιάς στο TrophyΤροφή Meet-Ups 2025.

Η ομάδα BlueCrete βραβεύτηκε, το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση που αποτελεί την κορύφωση της ετήσιας πρωτοβουλίας TrophyΤροφή, η οποία υλοποιείται από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» από το 2019, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η BlueCrete, αποτελούμενη από τις Νικόλ Δρόσου, Χρυσή Παπαδημητρίου, Άννα Λούβαρη και Ζωή Κοψαύτη, βραβεύτηκε για την πρότασή της, που στηρίχθηκε στην ανάγκη επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

«Η ιδέα ήταν πως τα απόβλητα από την οστρακοκαλλιέργεια και τα απορριπτόμενα κελύφη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από επεξεργασία, σε διάφορες περιβαλλοντικές πρακτικές. Προτείναμε τα κελύφη μυδιών να χρησιμοποιηθούν, μετά από επεξεργασία, ως αντικατάστατο της άμμου για την παραγωγή σκυροδέματος, ως εδαφοβελτιωτικό και σε διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων, σαν τον ενεργό άνθρακα. Κάναμε πειράματα και μελέτες και καταρτίσαμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο», εξήγησε, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Παπαδημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Υφάσματα και βιολίπασμα από υπολείμματα καφέ

Υφάσματα από υπολείμματα καφέ προτείνει η ομάδα CoffeeKong, η οποία αποτελείται από τους Αναστάσιο Σιάντη και Παναγιώτη Χουιλίδη. Η ιδέα εστιάζει στη συλλογή των υπολειμμάτων καφέ από καφετέριες και στην αποξήρανσή τους. Στη συνέχεια, το υλικό θα αποστέλλεται σε κλωστοϋφαντουργίες όπου, με κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να δημιουργηθεί ύφασμα, το οποίο θα αποτελείται σε ποσοστό 30% από καφέ και το υπόλοιπο από ανακυκλώσιμο πολυεστέρα για βέλτιστη αντοχή.

Με τα υπολείμματα καφέ ασχολείται και η Green Alchemy, μια πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας που τα μετατρέπει, μαζί με τα στέμφυλα κρασιού, σε ένα φυσικό, οργανικό και υψηλής ποιότητας βιολίπασμα. Μέσα από στοχευμένη βιομετατροπή, παράγεται ένα προϊόν πλούσιο σε οργανική ουσία, ιχνοστοιχεία και ωφέλιμους μικροοργανισμούς, το οποίο βελτιώνει τη δομή του εδάφους, αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ενισχύει τη γονιμότητα και προάγει την υγιή ριζική ανάπτυξη.

«Με συνεργασίες από καφεκοπτεία έως οινοποιεία, δημιουργούμε μια πράσινη αλυσίδα αξίας που μειώνει τα απόβλητα και ενισχύει την τοπική οικονομία. Με όραμα τη μετατροπή κάθε υπολείμματος σε πόρο, η Green Alchemy συμβάλλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς μια πιο αναγεννητική, καθαρή και βιώσιμη γεωργική πρακτική», αναφέρει η Λήδα Μαρία Σούκουλη, η οποία, μαζί με την Ανδριάνα Παπαγεωργίου, αποτελούν την Green Alchemy.

Έξυπνη καλλιέργεια με φυσική αρμονία

Βιώσιμη λύση για νερό και τροφή προτείνει η ομάδα GreenFlow, αποτελούμενη από τον Χρήστο Φωτιάδη, γεωπόνο, εκπαιδευτικό και την Ελίζα Λαμπράκη, τεχνικό βιολογικής και οργανικής γεωργίας.

«Η «καρδιά» της ιδέας μας δεν είναι απλώς η παραγωγή τροφής, αλλά η αρμονία. Μέσα από την ενυδρειοπονία, τα ψάρια και τα φυτά συνεργάζονται σε έναν φυσικό κύκλο, χωρίς απόβλητα και με ελάχιστο νερό. Η ενυδρειοπονία είναι ένας συνδυασμός υδατοκαλλιέργειας και υδροπονίας σε κλειστό, κυκλικό, οικολογικό σύστημα, όπου τα απόβλητα των ψαριών γίνονται φυσικό λίπασμα για τα φυτά, και τα φυτά καθαρίζουν το νερό για τα ψάρια», εξηγεί ο κ. Φωτιάδης.

Στα οφέλη της πρότασης συγκαταλέγονται η μείωση χρήσης νερού έως και 90% σε σχέση με τη συμβατική γεωργία και η ταυτόχρονη παραγωγή ψαριών και φυτών σε φυσική αρμονία.

Στο TrophyΤροφή Meet-Ups 2025 συμμετείχε και η EnvoFly, που παράγει βιώσιμες, υψηλής διατροφικής αξίας πρωτεΐνες από την εκτροφή της μύγας Black Soldier Fly, αξιοποιώντας γεωργικά παραπροϊόντα. Προσφέρει καινοτόμες λύσεις ζωοτροφών για κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες και pet food, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.

Επίσης, η Pieria SeaPack παρουσίασε την ιδέα της, που μετατρέπει τα φύκια που ρυπαίνουν τις ακτές, σε βιοδιασπώμενες συσκευασίες και άλλα βιο-προϊόντα, δημιουργώντας μια κυκλική λύση που αντικαθιστά το πλαστικό. Παράλληλα, πληροφορίες για την κοιλιοκάκη περιείχε η παιδοκεντρική ψηφιακή πλατφόρμα «Ο Διατροφούλης & η Κυρά-Διατροφή», που βοηθά οικογένειες να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την κοιλιοκάκη, μέσω αξιόπιστης ενημέρωσης, ψυχολογικής στήριξης και παιχνιδοποιημένης μάθησης.

Το TrophyΤροφή 2025 είναι μια συνάντηση για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον κλάδο της αγροδιατροφής. Φέτος, η πρωτοβουλία περιλάμβανε 8 TrophyΤροφή Meet-Ups, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε 7 πόλεις της Ελλάδας με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητών και startuppers. Τα Meet-Ups υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις του κλάδου, τοπικά επιμελητήρια, δήμους και περιφέρειες.