Συναγερμός σήμανε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης για ένα ζευγάρι που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αφού κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια.

Το ζευγάρι νοσηλεύεται στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ ένα ζευγάρι, και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, θα χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος.

Ο 65χρονος άνδρας και η 55χρονη γυναίκα έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια και άμεσα ξεκίνησε ένας αγώνας με τον χρόνο για να υποβληθούν σε επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο ΕΟΜ για τη διαδικασία μεταμόσχευσης. Ήδη, η γυναίκα έγινε δεκτή σε μεταμοσχευτικό κέντρο της Ιταλίας, όπου αναμένεται να διακομιστεί σύντομα, ενώ για τον άνδρα ο ΕΟΜ βρίσκεται σε επαφή με κέντρα της Ιταλίας προκειμένου να γίνει και αυτός αποδεκτός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι κατανάλωσε τα μανιτάρια στη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας.