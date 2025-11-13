Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12/11 επί της οδού Γογονή στα Χανιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ειδικότερα, ένας 48χρονος διέσχιζε το δρόμο, λίγο πριν τη 1:30 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Ο άνδρας τραυματίστηκε βαριά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, τον πήρε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο διεκομίσθη και ο 31χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος υπέστη ελαφριά τραύματα.