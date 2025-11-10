Σοκ προκαλεί η ομοφοβική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκαν η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα-Όλγα Χρηστίδη και η σύντροφός της, καθώς περπατούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ίδια περιέγραψε το περιστατικό σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποκαλύπτοντας τη βία και τον εκφοβισμό που υπέστησαν.

«Στην Ελλάδα του 2025, στη Θεσσαλονίκη, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε για λίγο αγκαλιά περπατώντας στον δρόμο. Ήταν αρκετό για να πετάξουν με φόρα νερά πάνω μας μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο αυτοκινήτου που πέρασε γρήγορα δίπλα μας και έφυγε, ενώ μας έβρισαν γελώντας», σημειώνει η Χρηστίδη στην ανάρτησή της, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η σύντροφός της, Νάνσυ Παπαθανασίου, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Mermaid Award, του επίσημου βραβείου του Φεστιβάλ που τιμά ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής.

Με ανάρτησή του στα social media, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδίκασε την επίθεση, επισημαίνοντας:

«Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης καταδικάζει την ομοφοβική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου εις βάρος της Νάνσυς Παπαθανασίου, μέλους της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award, επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ταινίες ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικής, και της συντρόφου της, Έλενας-Όλγας Χρηστίδη, λίγες ώρες μετά τη λήξη του φετινού Φεστιβάλ και μόλις μερικά μέτρα μακριά από τους χώρους διεξαγωγής του. Όπως κατήγγειλαν οι δύο ψυχολόγοι και συν-ιδρύτριες του Orlando LGBT+ στα social media, ομάδα αγνώστων τους επιτέθηκε από αυτοκίνητο πετώντας τους νερά και υβρίζοντάς τις».

Το Φεστιβάλ υπογραμμίζει ότι «η βασική αρχή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε άτομο αξίζει σεβασμό, καθώς και δίκαιη και ίση μεταχείριση. Ως εκ τούτου, το Φεστιβάλ έχει δεσμευτεί να προσφέρει ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, προσκεκλημένους/-ες, θεατές/-άτριες, επισκέπτες/-έπτριες, εθελοντές/-όντριες και μέλη του προσωπικού. Η προσβλητική γλώσσα, ο εκφοβισμός, η κακομεταχείριση ή οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής ή άλλης) που βασίζεται στην ταυτότητα του ατόμου –είτε αυτή αφορά τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την καταγωγή, τη σεξουαλικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, την αναπηρία ή την ηλικία– δεν είναι ανεκτή. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε μια κουλτούρα συνεργασίας και συμπερίληψης».

Το Φεστιβάλ υπενθυμίζει, τέλος, ότι «αν είστε άτομο που έχετε επιβιώσει από ομοτρανσφοβική επίθεση, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια και στήριξη στη γραμμή 11528 – Δίπλα σου».