Η Ελλάδα βρίσκεται σε «συναγερμό» καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε από το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου Έκτακτο Δελτίο για επιδείνωση του καιρού. Η χώρα αναμένεται να επηρεαστεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν πολλές περιοχές κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης.

O Διευθυντής Τομέα Υδρομετεωρολογίας και Φυσικών Καταστροφών εργαστηρίου Assist Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θοδωρής Κολυδάς αναλύει σε κείμενό του στην προσωπική του σελίδα, τις περιοχές που αναμένονται μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης.

⚠️⚠️ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πότε και πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Τα πιο σφοδρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν τμηματικά σε διαφορετικές περιοχές:

Τρίτη μεσημέρι έως βράδυ: Έμφαση στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο , κυρίως γύρω από τη Λήμνο , καθώς και την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής ).

Έμφαση στη και το , κυρίως γύρω από τη , καθώς και την (συμπεριλαμβανομένης της ). Τρίτη απόγευμα: Πρόσκαιρες καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο , τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία .

Πρόσκαιρες καταιγίδες στο , τη και την . Τρίτη απόγευμα έως Τετάρτη μεσημέρι: Σοβαρά φαινόμενα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (μεγάλο μέρος της Μαγνησίας ).

Σοβαρά στις και την (μεγάλο μέρος της ). Τετάρτη πρωί έως βράδυ: Ενίσχυση των φαινόμενων στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Ο δείκτης «ακραίων φαινομένων» (EFI) χτυπάει κόκκινο

Ειδικότερα, τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν πως οι βροχές στις πιο ευάλωτες περιοχές θα είναι ακραίες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF), ο εξειδικευμένος δείκτης EFI (Extreme Forecast Index), που μετρά πόσο «ακραίο» είναι ένα φαινόμενο σε σχέση με το κλιματικό ιστορικό μιας περιοχής, καταγράφει τιμές ρεκόρ.

Ο δείκτης EFI (Extreme Forecast Index) είναι ένας εξειδικευμένος δείκτης του ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) που δείχνει πόσο “ακραίο” αναμένεται να είναι ένα φαινόμενο σε σχέση με το κλίμα της περιοχής.

Οι κόκκινες-πορτοκαλί αποχρώσεις στο χάρτη του EFI (τιμές 0.8-1) υποδηλώνουν φαινόμενα πολύ πέρα από τα συνήθη κλιματικά επίπεδα για την εποχή, προβλέποντας υετικά φαινόμενα με μεγάλη πιθανότητα ακρότητας στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το ιστορικό κλίμα της εποχής.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τις προγνώσεις του Windy/ECMWF για το διάστημα 3-5 Νοεμβρίου 2025.

Πάνω από 100 mm βροχής σε 48 ώρες

Πιο συγκεκριμένα, στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως την Μαγνησία και το Πήλιο) αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τα 80-150 mm σε ένα διάστημα 48 έως 60 ωρών. Σε αυτές τις περιοχές, η αθροιστική βροχόπτωση του διημέρου προβλέπεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 mm.

Στη Βόρεια Εύβοια, οι βροχοπτώσεις εκτιμώνται στα 60-100 mm.

Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλές από αυτές τις περιοχές –όπως το Πήλιο, ο Βόλος, η Ζαγορά και η Βόρεια Εύβοια– έχουν έντονο ανάγλυφο και μικρή υδροχωρητικότητα του εδάφους. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και 70-100 mm βροχής είναι αρκετά για να προκαλέσουν πλημμυρικές ροές σε ρέματα και χειμάρρους.

Επιπλέον, ο κίνδυνος είναι αυξημένος για κατολισθήσεις και διαβρώσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές (ιδίως στη Βόρεια Εύβοια), καθώς και για τοπικές διακοπές κυκλοφορίας. Χρειάζεται επίσης προσοχή και ετοιμότητα στους παράκτιους οικισμούς των Σποράδων και της Βόρειας Εύβοιας.

