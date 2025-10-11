Επενδύσεις άνω των 140 εκατ. ευρώ στα Οινόφυτα δρομολογούνται μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Eξυγίανσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 5305, 3/10/2025) το Πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 11.348 στρεμμάτων όπου σήμερα λειτουργούν ήδη με το καθεστώς της “‘Ατυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης”, περίπου 300 επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας (κυριαρχούν μέταλλα, χημικά, υπηρεσίες αποθήκευσης, τρόφιμα και χαρτικά). Οι βασικές ρυθμίσεις της Απόφασης προβλέπουν την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικά, μονάδα καθαρισμού αποβλήτων κ.α.) και την κατανομή της έκτασης ώστε πέρα από τις βιομηχανικές χρήσεις να προκύψουν στο τέλος 968 στρέμματα κοινόχρηστων χώρων, 1212 στρέμματα πράσινου και 68 στρέμματα κοινωφελών χώρων.

Η ανάπτυξη και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης ανατίθεται με την ΚΥΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ) Οινοφύτων Ασωπού στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής.

Η πολεοδομική μελέτη

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΔΕΠ Ανδρέας Λουκάτος, τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου είναι η εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και η έγκρισή της από την αποκεντρωμένη διοίκηση, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Από τη μελέτη αυτή θα προκύψουν οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών της έκτασης για εισφορά σε γη και χρήμα προκειμένου να κατασκευαστούν τα έργα υποδομής. Παράλληλα με την πολεοδομική μελέτη, όπως σημειώνει ο κ. Λουκάτος, προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής της μονάδας καθαρισμού υγρών αποβλήτων, επένδυση που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο επιχορήγησης συνολικού ύψους 9 εκατ. περίπου.

Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική μελέτη που έχει εκπονηθεί τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής θα προέλθουν κατά κύριο λόγο (περίπου 80 %) από τις εισφορές σε χρήμα ενώ τα υπόλοιπα είναι ίδια κεφάλαια, δάνεια και η επιχορήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης”.

Σημαντικό είναι επίσης ότι με την πολεοδόμηση της έκτασης θα δημιουργηθούν περίπου 3.637 στρέμματα νέων βιομηχανικών οικοπέδων, στα οποία – ανάλογα με τη χρήση – εκτιμάται ότι μπορούν να εγκατασταθούν 100 – 120 νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (ή/και επεκτάσεις υφισταμένων. Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές όπως θα είναι τα Οινόφυτα συνδέεται με μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: καλύτεροι όροι δόμησης, απλουστευμένη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόμο, ευνοϊκό καθεστώς ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις, ασφάλεια δικαίου ως προς τις χρήσεις γης, καλύτερες υπηρεσίες καθαριότητας, συλλογής απορριμμάτων και οδοφωτισμού.

Στο Πάρκο Οινοφύτων επιτρέπεται να εγκατασταθούν κάθε φύσεως επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής εκτός από εμπορικά κέντρα. Ενδεικτικά επιτρέπονται: βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικά εργαστήρια, χονδρεμπόριο, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, παραρτήματα, δημοσίων υπηρεσιών – κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μονάδες καθαρισμού αποβλήτων, θερμοκήπια κ.α.

Τα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν στην περιοχή περιλαμβάνουν:

– Έργα οδοποιίας (πάνω από 50 χλμ.) με σκοπό τη βελτίωση της σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό και υπερτοπικό οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ, ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης).

– Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Περιλαμβάνουν φρεάτια σύνδεσης των επιχειρήσεων, δίκτυο συνολικού μήκους 75 χλμ. και αντλιοστάσια.

– Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ), δυναμικότητας 7.000m3/ημέρα, που θα εξυπηρετεί τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα βαρέα μέταλλα, σύμφωνα με την οποία: “Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στα απορριπτόμενα από τις επιχειρήσεις απόβλητα (που θα αποτυπώνεται και στον κανονισμό αποχέτευσης και θα αποτελεί προϋπόθεση σύνδεσης με το δίκτυο) θα είναι ίση με το ανώτατο όριο εκπομπής στον Ασωπό προκειμένου οι επιχειρήσεις που πιθανόν να παράγουν απόβλητα με βαρέα μέταλλα να είναι υποχρεωμένες να λάβουν μέριμνα και να επιβαρυνθούν με το κόστος της απαιτούμενης προ-επεξεργασίας πριν την απόρριψη αυτών στο δίκτυο”.

– Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας – δίκτυο ομβρίων

– Έργα Διαχείρισης και διανομής ύδατος (αντικατάσταση παλιών αγωγών, κατασκευή δεξαμενής 8.000 κυβικών, εγκατάσταση νέων πυροσβεστικών κρουνών). Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση του πάρκου εκτιμάται σε 16.350 κυβικά μέτρα και οι υδατικές ανάγκες του Πάρκου θα καλυφθούν από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου Τανάγρας.

– Μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) δυναμικότητας 14.850 κυβικών μέτρων.

– Δίκτυο οδοφωτισμού

– Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Σε επόμενη φάση προβλέπεται η σύνδεση του Πάρκου με το σιδηροδρομικό δίκτυο, η κατασκευή υποσταθμού από τον ΑΔΜΗΕ, η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου και περιφερειακής οδού Οινοφύτων.