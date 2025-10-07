Συγκλονίζει η είδηση της βύθισης σκάφους που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Λέσβου, κοντά στο Τάρτι και τα Τσίλια, το πρωί της Τρίτης. Η τραγωδία σημειώθηκε γύρω στις 10:00, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του stonisi το σκάφος βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή.

Από την επιχείρηση περισυνελέγησαν συνολικά τέσσερις σοροί, ενώ 34 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Οι προσπάθειες διάσωσης πραγματοποιήθηκαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τη θάλασσα να είναι ιδιαίτερα ταραγμένη. Τα στελέχη του Λιμενικού συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να βρίσκονταν περισσότερα άτομα στο σκάφος.