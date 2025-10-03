Ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων – 25».

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, η άσκηση διεξήχθη σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Η άσκηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ είχε ως σκοπό την εξέταση και δοκιμή της επιχειρησιακής σχεδίασης και συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε αντικείμενα σχεδίασης, συντονισμού και διεξαγωγής Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιδιώχθηκε η διαλειτουργικότητα και με τους εμπλεκόμενους φορείς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πολιτικού τομέα, στο πλαίσιο δοκιμής και αξιολόγησης του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΕΘΑ και της επιχειρησιακής σχεδίασης Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

Η όλη δραστηριότητα αποτέλεσε τη βάση για την εξάσκηση στις διαδικασίες του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων και τον συγχρονισμό διεξαγωγής επιχειρήσεων μεταξύ όλων των ασκούμενων Μειζόνων Διοικήσεων, στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων, καταλήγει η ανακοίνωση.