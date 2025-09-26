Τον φόβο και τον τρόμο έχει σπείρει στη Θεσσαλονίκη αγέλη περίπου 15 σκύλων που επιτίθεται σε ανθρώπους αλλά και σε άλλα ζώα. Ιδιαιτέρως ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι γύρω από το ρέμα Πλαστήρα, στην περιοχή Χαριλάου, στα όρια των δήμων Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη

Η αγέλη των περίπου 15 άγριων σκυλιών, όπως μεταδίδει το voria.gr γυρίζει στην περιοχή φτάνοντας μέσω του ρέματος μέχρι και την Καλαμαριά, κινείται επιθετικά απέναντι σε ανθρώπους, χωρίς -ευτυχώς- μέχρι στιγμής να έχει προκαλέσει κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

Πριν από λίγες ημέρες, κατά τις ίδιες πληροφορίες η αγέλη επιτέθηκε και κατασπάραξε ένα γατάκι μπροστά στα έντρομα μάτια των ενοίκων των γύρω πολυκατοικιών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν το κακό.

Δείτε το βίντεο από την επίθεση στο γατάκι

Όπως επεσήμανε μιλώντας στο Voria.gr κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ήταν μάρτυρας στο συγκεκριμένο περιστατικό, τα ζώα κινούνται ελεύθερα και έχουν επιθετική συμπεριφορά σε όσους περπατούν στην περιοχή, στην οποία υπάρχει και νηπιαγωγείο. «Ο κόσμος φοβάται να περπατήσει, ενώ αναγκάζεται να συνοδεύει τα παιδιά του από και προς τις δραστηριότητές τους υπό τον φόβο μιας ενδεχόμενης επίθεσης. Πρόσφατα, μάλιστα, τα σκυλιά κινήθηκαν απειλητικά σε έναν πολίτη την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, ο οποίος κατάφερε τρέχοντας την τελευταία στιγμή να αποφύγει τα χειρότερα» δήλωσε.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερώσει για το πρόβλημα τόσο τον δήμο Θεσσαλονίκης όσο και τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, ζητώντας την απομάκρυνση των ζώων.

Κοινό μέτωπο τριών δήμων

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος οι δύο δήμοι, μαζί με τον δήμο Καλαμαριάς, έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο, ενώ ήδη έχουν στήσει κοινή επιχείρηση, ώστε να τα εντοπίσουν και να τα πιάσουν, ένα εγχείρημα δύσκολο, καθώς τα σκυλιά γνωρίζουν τα… κατατόπια της περιοχής.

«Τα αδέσποτα κινούνται ελεύθερα στους τρεις δήμους και κατεβαίνουν το ρέμα μέχρι κάτω. Κάναμε μία σύσκεψη με τον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και με την Καλαμαριά με τον ΣΥΠΠΑΖΑΘ (σ.σ. τον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης), για να γίνει κοινή επιχείρηση με ό,τι προσωπικό διαθέτει ο καθένας και να πιάσουμε τα σκυλιά. Κάθε μέρα στήνουμε οδοπαγίδες, ωστόσο επειδή εκεί είναι το ρέμα ξέρουν και ξεφεύγουν και είναι δύσκολο να τα εγκλωβίσουμε. Το ξέρουμε το θέμα, ασχολούμαστε, αλλά δεν είναι εύκολο», είπε στο Voria.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης.

Ο αντιδήμαρχος επίσης εξήγησε ότι, σύμφωνα με τον νόμο, το αδέσποτο που θα πιαστεί δεν μπορεί να οδηγηθεί σε καταφύγιο, εκτός αν έχει δαγκώσει τρεις φορές άνθρωπο, αποδεδειγμένα με έγγραφα από νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει να στειρωθεί, να τσιπαριστεί, να εμβολιαστεί και στη συνέχεια να αφεθεί ελεύθερο στο σημείο, όπου εντοπίστηκε. Προκειμένου, όμως, να μη δημιουργηθεί και πάλι πρόβλημα, αποφασίστηκε τα συγκεκριμένα σκυλιά, εφόσον πιαστούν και ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, να μοιραστούν στους τρεις δήμους, έτσι ώστε να σπάσει η αγέλη.