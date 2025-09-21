Φωτιά ξέσπασε στην Αργολίδα το πρωί της Κυριακής και συγκεκριμένα καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι, ενώ το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα.

Το μήνυμα έγραφε:

«Ενεργοποίηση 112

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 44 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχημάτων.

Επίσης, από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.