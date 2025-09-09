«Συναγερμός» σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όταν ολόκληρο τμήμα της γυψοσανίδας από την οροφή κατέρρευσε με αποτέλεσμα να μείνουν οι σωληνώσεις γυμνές.

Σύμρφωνα με το cretapost, η κατάρρευση της γυψοσανίδας οφείλεται σε αγωγό που έσπασε με ποσότητα νερού να πέφτει σε κρεβάτη ασθενή. Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξύπνησαν και πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους.



Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης, επισημαίνοντας πως πολλές φορές στο παρελθόν η διοίκηση του σωματείου είχε προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.



