Ούριος άνεμος πνέει στα οικονομικά μεγέθη της ΑΒΑΞ, αφού στο σημερινό conf call ενημέρωσης αναλυτών, η διοίκηση του Ομίλου ΑΒΑΞ έδωσε guidance για τζίρο που θα υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ και λέγεται λειτουργικά κέρδη (EBITDA) πάνω από 120 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη, τόσο στη διεκδίκηση νέων έργων ΣΔΙΤ (όπως το έργο Γιαννιτσά – Έδεσσα, Αμφίπολη – Δράμα και το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη), όσο και σε νέες ευκαιρίες στον τομέα του real estate όπου αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο οικιστικών έργων με εμπορική αξία ~70 εκατ. ευρώ της ενέργειας όπου πρόσφατα κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο σχετική διαδικασίας του Υπουργείου Ενέργειας για ανάπτυξη & σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 50MW στη Βοιωτία και λοιπών δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτύχει το μακροπρόθεσμο στόχο για EBITDA 150 εκατ. ευρώ το 2029, με το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Σημειωτέον, ότι με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ο Όμιλος αναμένει έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν ερώτησης, η διοίκηση του Ομίλου ανέφερε ότι εξετάζει την έκδοση Ομολόγου δίχως ωστόσο να υπάρχει σχετική απόφαση.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων παραμένει σε υψηλά επίπεδα 2,8 δισ. ευρώ, παρά την επίτευξη σημαντικού τζίρου στο Α’ εξάμηνο, και με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των υπό εκτέλεση έργων είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επίτευξη τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου τζίρου για τα επόμενα 2-3 έτη. Για τη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε υψηλά επίπεδα, η διοίκηση του Ομίλου υπογράμμισε ότι συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς και στοχεύει σε ανάληψη νέων έργων που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της.

Σε ερώτηση αναφορικά με το κατά πόσο τα υφιστάμενα περιθώρια κατασκευαστικού EBITDA (13,6% στο εξάμηνο) είναι διατηρήσιμα, η διοίκηση του Ομίλου τόνισε ότι – αν και τα περιθώρια κέρδους εμφανίζονται κατά την τρέχουσα περίοδο συγκυριακά αυξημένα, λόγω της σημαντικής συμμετοχής ενεργειακών έργων στο συνολικό μίγμα εσόδων – το περιθώριο κέρδους EBIDTA τουλάχιστον 10%, τόσο για τα έργα που αναλήφθηκαν πρόσφατα όσο και για τα νέα έργα, είναι διατηρήσιμο.