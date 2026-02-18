Η Imperial Brands Hellas συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως εταιρείας με ελληνική διοίκηση και ισχυρό εγχώριο αποτύπωμα. Με επίκεντρο τους ανθρώπους της και τη μικρή λιανική, η εταιρεία δηλώνει ότι λειτουργεί ως «αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα», στηρίζοντας διαχρονικά ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και την αλυσίδα αξίας στην οποία συμμετέχει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, σήμερα διαθέτει 1.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα, ενώ υποστηρίζει 100.000 οικογένειες μέσα από τη δραστηριότητά της. Την ίδια στιγμή, καταγράφει ανοδική πορεία τόσο σε μάρκες «ισχυρής κληρονομιάς» όπως το Davidoff, όσο και στις κατηγορίες προϊόντων νέας γενιάς, όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο blu, το σύστημα θερμαινόμενου καπνού Pulze & iD και τις θερμαινόμενες ράβδους iSenzia.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, κ. Νικηφορίδης, σημείωσε: «Τα 45 χρόνια παρουσίας της Imperial Brands Hellas αποτυπώνουν μια πορεία συνέπειας, ανθεκτικότητας και εξέλιξης. Η στρατηγική μας έχει πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές. Προχωρώντας στο επόμενο κεφάλαιο, Μαζί Διαμορφώνουμε το Αύριο, Σήμερα».

Η Ελλάδα ως «πιλότος» για νέα λανσαρίσματα

Σε ένα περιβάλλον όπου ο κλάδος μετασχηματίζεται, η Imperial Brands Hellas σημειώνει ότι υλοποιεί έναν υπεύθυνο επιχειρηματικό μετασχηματισμό με οδηγό την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο για τον Όμιλο, καθώς επιλέγεται ως χώρα-πιλότος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λανσαρίσματα νέων κατηγοριών και προϊόντων.

Στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου, παρουσιάστηκαν φέτος τρεις νέες καπνικές γεύσεις iD, σχεδιασμένες με βάση τις προδιαγραφές της κατηγορίας και με στόχο την κάλυψη διαφοροποιημένων προτιμήσεων ενήλικων καταναλωτών. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα επαναφορτιζόμενη συσκευή blubar kit, την οποία χαρακτηρίζει ως προϊόν που «σηματοδοτεί τη Νέα Εποχή στο Άτμισμα», αξιοποιώντας την ταυτότητα της μάρκας blu ως ηγέτη στην κατηγορία του (βάσει Nielsen).

Διακρίσεις και εργασιακό περιβάλλον

Η Imperial Brands Hellas αναφέρει ότι η διάκρισή της στα Business Superbrands Greece αποτελεί αναγνώριση της υπεύθυνης παρουσίας της στην ελληνική αγορά και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, σημειώνει ότι έχει αναγνωριστεί από θεσμούς όπως τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, τα Sales Excellence Awards και το «Προϊόν της Χρονιάς».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό, με την εταιρεία να υπογραμμίζει ότι επενδύει συστηματικά στη δημιουργία σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που –όπως επισημαίνεται– επιβεβαιώνεται και από την πιστοποίηση Great Place to Work.