Η ρύθμιση για συνταξιοδότηση με οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, που στόχο έχει να δώσει ανάσα σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, συνεχίζει να αντιμετωπίζει χαμηλή συμμετοχή, παρά τη διεύρυνση των ορίων οφειλών. Συγκεκριμένα, τα όρια έχουν αυξηθεί σε 30.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε 10.000 ευρώ για τους αγρότες, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων να διεκδικήσουν σύνταξη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 7.100 αιτήσεις, αριθμός που παραμένει εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τους 1.864.531 δικαιούχους στον ΚΕΑΟ που έχουν οφειλές εντός αυτών των ορίων.

Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, έχουν εκδοθεί 3.720 αποφάσεις συνταξιοδότησης, ενώ 1.025 αιτήσεις απορρίφθηκαν και 2.025 βρίσκονται υπό επεξεργασία. Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι η κύρια αιτία της χαμηλής ανταπόκρισης είναι η αυστηρή προϋπόθεση που αφορά τη διασταύρωση των τραπεζικών καταθέσεων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι καταθέσεις του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ, γεγονός που αποτρέπει πολλούς από το να υποβάλουν αίτηση. Για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να εξοφληθεί εφάπαξ το υπερβάλλον ποσό, ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι αυστηρές και πολυσύνθετες: οι ασφαλισμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή, εάν διαθέτουν τουλάχιστον 40 χρόνια ασφάλισης (πραγματικά, πλασματικά ή προαιρετικά), το 62ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν καλύψει τις εισφορές για τουλάχιστον 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον φορέα. Σε συνδυασμό με τα αυστηρά όρια καταθέσεων και την υποχρέωση για πλήρη τραπεζικό έλεγχο, η διαδικασία παραμένει πολύπλοκη και απαιτητική.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης και συνεπάγεται νόμιμη άρση του τραπεζικού απορρήτου. Ο ασφαλισμένος παρέχει τη συγκατάθεσή του στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την κοινοποίηση των απαραίτητων στοιχείων στον e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία για τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του αιτούντος εντός 10 ημερών. Μόλις επαληθευτούν οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στη ρύθμιση και, τελικά, στην έκδοση της σύνταξης.

Παρά τη διεύρυνση των ορίων, η εικόνα δείχνει ότι η ρύθμιση παραμένει δυσπρόσιτη για μεγάλο μέρος των οφειλετών. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η ανάγκη πλήρους διασταύρωσης στοιχείων και η προϋπόθεση για χαμηλά τραπεζικά υπόλοιπα αποθαρρύνουν πολλούς, αφήνοντας ένα μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων εκτός της δυνατότητας να αξιοποιήσουν τα νέα ευνοϊκά όρια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για να αυξηθεί η συμμετοχή, θα χρειαστεί καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων, υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποβολής και ίσως απλούστευση ορισμένων απαιτήσεων, ώστε η ρύθμιση να εκπληρώσει τον αρχικό της στόχο: να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν μικρές αλλά διαχρονικές οφειλές και να τους επιτρέψει να απολαύσουν σύνταξη χωρίς περιττές καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η κατάσταση μέχρι σήμερα υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση παραμένει μια σημαντική ευκαιρία για τους ασφαλισμένους, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί περισσότερη ευελιξία και στήριξη ώστε οι δικαιούχοι να την εκμεταλλευτούν πλήρως. Εφόσον η εφαρμογή βελτιωθεί και οι ασφαλισμένοι ενημερωθούν σωστά για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα να σημειωθεί αύξηση της συμμετοχής και ουσιαστική μείωση του αριθμού των οφειλετών που παραμένουν εκτός σύνταξης λόγω μικρών χρεών.